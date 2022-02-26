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"Русский поезд, иди на х*й!": все железнодорожные узлы с Россией уничтожены

Роман ПетренкоСуббота, 26 февраля 2022, 17:03
Русский поезд, иди на х*й!: все железнодорожные узлы с Россией уничтожены
РЖД

Днем 26 февраля украинские войска взорвали железнодорожные узлы, связывающие украинскую железную дорогу с Российскими железными дорогами.

Источник: заявление пресс-службы Укрзализныци, предоставлено "Украинской правде"       

Детали: Отмечается, что это было сделано с тем, чтобы заблокировать РЖД возможность доставки техники и личного состава армии РФ.

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Россияне пригласили восстановить связь с центральным штабом Укрзалізниці якобы с гуманитарными целями.

На что получили ответ от украинских диспетчеров: "Русский поезд, иди на х*й!".

Напомним: "Русский корабль, иди на х..й!" - именно так защитники Змеиного ответили врагу

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Темы: УкрзализныцяРосcиявойна
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