"Русский поезд, иди на х*й!": все железнодорожные узлы с Россией уничтожены
Суббота, 26 февраля 2022, 18:03
Днем 26 февраля украинские войска взорвали железнодорожные узлы, связывающие украинскую железную дорогу с Российскими железными дорогами.
Источник: заявление пресс-службы Укрзализныци, предоставлено "Украинской правде"
Детали: Отмечается, что это было сделано с тем, чтобы заблокировать РЖД возможность доставки техники и личного состава армии РФ.
Россияне пригласили восстановить связь с центральным штабом Укрзалізниці якобы с гуманитарными целями.
На что получили ответ от украинских диспетчеров: "Русский поезд, иди на х*й!".
Напомним: "Русский корабль, иди на х..й!" - именно так защитники Змеиного ответили врагу