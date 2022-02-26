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У Москві нібито наказали посилити наступ, але бояться "бандер-автомобілів"

Денис КарловськийСубота, 26 лютого 2022, 18:47
Російські РСЗВ "Град" здійснюють обстріли. Фото ілюстративне getty images

Російське міністерство оборони заявило, що буцімто віддали наказ армії РФ здійснювати посилений наступ від 26 лютого, після того як нібито українська влада відмовилася провадити перемовини.

Джерело: російське опозиційне видання "Новая газета" з посиланням на коментар речника міноборони окупантів Ігоря Кошашенкова

Пряма мова Кошашенкова: "Після того, як українська сторона відмовилась від процесу перемовин, сьогодні (26 лютого – ред.) всім підрозділам дали наказ про розвиток наступу на всіх напрямках.

Націоналістичні батальйони застосовують так звані "бандер-автомобілі", які мають підвищену прохідність та оснащені великокаліберним стрілецьким озброєнням або мінометами. Нагадаємо, що така тактика застосовується міжнародними терористами в Сирії".

Деталі: Він поширив брехливу інформацію, нібито російські окупанти припинили агресивні бойові дії 25 лютого, коли з’явилася інформація про готовність української влади вести перемовини. Водночас, усю добу 25 лютого в різних кінцях України тривали запеклі бої з російськими окупантами, які намагалися здійснити прорив українських позицій, зокрема на важкій військовій техніці.

Також Кошашенков сказав, не навівши доказів, буцімто в ході "евакуації" з острова Зміїний українських військових, на російських окупантів напали кораблі Військово-морських сил України, поки над ними "кружляли безпілотники".

Передісторія: 

  • В Офісі президента спростували російську брехню, що нібито Україна відмовилася вести перемовини. Вони пояснили, що президент Володимир Зеленський буде готовий вести лише повноцінні раціональні перемовини, а не слухати ультиматуми та погрози. Крім того, в ОПУ сказали, що тезиросійських окупантів про "призупинку наступу" 25 лютого не витримують жодної критики, бо всі бачили їхні агресивні дії.
  • Українські прикордонники мають надію, що захисники острова Зміїний вижили в ході російської атаки на острів та взяті в полон. Можливо, вони перебувають в окупованому російськими окупантами Севастополі.

Теми: РосіявійнаЗбройні силиокупація
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