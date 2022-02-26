У Москві нібито наказали посилити наступ, але бояться "бандер-автомобілів"
Російське міністерство оборони заявило, що буцімто віддали наказ армії РФ здійснювати посилений наступ від 26 лютого, після того як нібито українська влада відмовилася провадити перемовини.
Джерело: російське опозиційне видання "Новая газета" з посиланням на коментар речника міноборони окупантів Ігоря Кошашенкова
Пряма мова Кошашенкова: "Після того, як українська сторона відмовилась від процесу перемовин, сьогодні (26 лютого – ред.) всім підрозділам дали наказ про розвиток наступу на всіх напрямках.
Націоналістичні батальйони застосовують так звані "бандер-автомобілі", які мають підвищену прохідність та оснащені великокаліберним стрілецьким озброєнням або мінометами. Нагадаємо, що така тактика застосовується міжнародними терористами в Сирії".
Деталі: Він поширив брехливу інформацію, нібито російські окупанти припинили агресивні бойові дії 25 лютого, коли з’явилася інформація про готовність української влади вести перемовини. Водночас, усю добу 25 лютого в різних кінцях України тривали запеклі бої з російськими окупантами, які намагалися здійснити прорив українських позицій, зокрема на важкій військовій техніці.
Також Кошашенков сказав, не навівши доказів, буцімто в ході "евакуації" з острова Зміїний українських військових, на російських окупантів напали кораблі Військово-морських сил України, поки над ними "кружляли безпілотники".
Передісторія:
- В Офісі президента спростували російську брехню, що нібито Україна відмовилася вести перемовини. Вони пояснили, що президент Володимир Зеленський буде готовий вести лише повноцінні раціональні перемовини, а не слухати ультиматуми та погрози. Крім того, в ОПУ сказали, що тезиросійських окупантів про "призупинку наступу" 25 лютого не витримують жодної критики, бо всі бачили їхні агресивні дії.
- Українські прикордонники мають надію, що захисники острова Зміїний вижили в ході російської атаки на острів та взяті в полон. Можливо, вони перебувають в окупованому російськими окупантами Севастополі.