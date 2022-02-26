В Москве якобы приказали усилить наступление, но боятся "бандер-автомобилей"

Российское министерство обороны заявило, что якобы отдали приказ армии РФ совершать усиленное наступление от 26 февраля, после того как украинские власти отказались вести переговоры.

Источник: российское оппозиционное издание "Новая газета" со ссылкой на комментарий спикера минобороны оккупантов Игоря Кошашенкова

Прямая речь Кошашенкова: "После того, как украинская сторона отказалась от переговорного процесса, сегодня (26 февраля – ред.) всем подразделениям был отдан приказ о развитии наступления на всех направлениях

Националистические батальоны применяют так называемые "бандер-автомобили", которые имеют повышенную проходимость и оснащены крупнокалиберным стрелковым вооружением или минометами. Напомню, что данная тактика применяется международными террористами в Сирии".

Детали: Он распространил лживую информацию, как российские оккупанты прекратили агрессивные боевые действия 25 февраля, когда появилась информация о готовности украинских властей вести переговоры. В то же время, все сутки 25 февраля в разных регионах Украины продолжались ожесточенные бои с российскими оккупантами, которые пытались совершить прорыв украинских позиций, в том числе на тяжелой военной технике.

Также Кошашенков сказал, не приведя доказательств, как в ходе "эвакуации" украинских военных с острова Змеиный, на российских оккупантов напали корабли Военно-морских сил Украины, а над ними "кружились беспилотники".

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