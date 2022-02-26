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В Москве якобы приказали усилить наступление, но боятся "бандер-автомобилей"

Денис КарловскийСуббота, 26 февраля 2022, 17:47
В Москве якобы приказали усилить наступление, но боятся бандер-автомобилей

Российское министерство обороны заявило, что якобы отдали приказ армии РФ совершать усиленное наступление от 26 февраля, после того как украинские власти отказались вести переговоры.

Источник: российское оппозиционное издание "Новая газета" со ссылкой на комментарий спикера минобороны оккупантов Игоря Кошашенкова

Прямая речь Кошашенкова: "После того, как украинская сторона отказалась от переговорного процесса, сегодня (26 февраля – ред.) всем подразделениям был отдан приказ о развитии наступления на всех направлениях

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Националистические батальоны применяют так называемые "бандер-автомобили", которые имеют повышенную проходимость и оснащены крупнокалиберным стрелковым вооружением или минометами. Напомню, что данная тактика применяется международными террористами в Сирии".

Детали: Он распространил лживую информацию, как российские оккупанты прекратили агрессивные боевые действия 25 февраля, когда появилась информация о готовности украинских властей вести переговоры. В то же время, все сутки 25 февраля в разных регионах Украины продолжались ожесточенные бои с российскими оккупантами, которые пытались совершить прорыв украинских позиций, в том числе на тяжелой военной технике.

Также Кошашенков сказал, не приведя доказательств, как в ходе "эвакуации" украинских военных с острова Змеиный, на российских оккупантов напали корабли Военно-морских сил Украины, а над ними "кружились беспилотники".

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Предыстория: 

  • В Офисе президента опровергли российскую ложь, что Украина якобы отказалась вести переговоры. Они объяснили, что президент Владимир Зеленский будет готов вести только полноценные рациональные переговоры, а не слушать ультиматумы и угрозы. Кроме того, в ОПУ сказали, что тезисы российских оккупантов о "прекращении наступления" 25 февраля не выдерживают никакой критики, потому что все видели их агрессивные действия.
  • Украинские пограничники надеются, что защитники острова Змеиный выжили в ходе российской атаки на остров и взяты в плен. Вероятно, они находятся в оккупированном русскими оккупантами Севастополе.

Темы: РосcиявойнаВооруженные силыоккупация
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