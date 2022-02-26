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Українські моряки закликають бойкотувати вантажі в Росію

Мазуренко Альона Субота, 26 лютого 2022, 19:25

Український моряк закликав допомогти українській державі, котра воює з Росією, фінансово, а моряків - відмовитися йти в російські порти і бойкотувати вантажі в Росію і з Росії.

Джерело: звернення капітана плавання Олексія Лучино

Пряма мова: "15% світового офіцерського складу – українські моряки. Коли ми продовжуємо свою роботу, наші сім'ї обстрілюють, наші діти ховаються в підвалах.

Ми отримуємо листи підтримки, але цього мало. Я б навіть назвав це абсолютною бездіяльністю.

Прошу вас усіх допомогти моїй державі! Створюйте фонди допомоги армії та фонди підтримки та відновлення України. Вірю в нашу країну та армію. Слава Україні".

Також він звернувся до моряків всього світового флоту бойкотувати вантажі в Росію і з Росії.

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Пряма мова: "Після порту вивантаження у нас планувався порт завантаження - російський порт. Я відмовився туди йти. Є два варіанти або мене змінять, або фрахтувальник не піде в цей російський порт. Це особиста справа кожного, але сподіваюсь на ваш здоровий глузд, розум і вірю в мою країну".

Теми: війнаУкраїнаРосія
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