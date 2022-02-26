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Украинские моряки призывают бойкотировать грузы в Россию

Мазуренко Алена Суббота, 26 февраля 2022, 19:25

Украинский моряк призвал помочь украинскому государству, воюющему с Россией, финансово, а морякам - отказаться идти в российские порты и бойкотировать грузы в Россию и из России.

Источник: обращение капитана плавания Алексея Лучино

Прямая речь: "15% мирового офицерского состава – украинские моряки. Когда мы продолжаем свою работу, наши семьи обстреливают, наши дети прячутся в подвалах.

Мы получаем письма поддержки, но этого мало. Я бы даже назвал это абсолютным бездействием.

Прошу вас всех помочь моему государству! Создавайте фонды помощи армии и фонды поддержки и восстановления Украины. Верю в нашу страну и армию. Слава Украине".

Детали: Также он обратился к морякам всего мирового флота бойкотировать грузы в Россию и из России.

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Прямая речь: "После порта выгрузки у нас планировался порт загрузки - российский порт. Я отказался туда идти. Есть два варианта или меня изменят, или фрахтовщик не пойдет в этот российский порт. Это личное дело каждого, но надеюсь на ваш здравый смысл, разум и верю в мою страну".

Темы: войнаУкраинаРосcия
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