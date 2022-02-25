СБУ опублікувала допит російського ОМОНівця: кається і просить росіян скласти зброю

У Службі безпеки України оприлюднили відеозапис допиту російського ОМОНівця, на якому він розповідає детально хід операції та розкаюється у своїх діях.

Джерело: facebook-сторінка СБУ

Деталі: ОМОНівець каже, що його звати Плотников Євген, 08.11.1994 року народження, і він походить з Кемеровської області. На службу до ОМОНу вступив 2018 року.

3 лютого 2022 року їхній загін Новокузнецького ОМОНу рушив до Кемерова, де об’єднались із загонами підрозділів ОМОНу Кемерова, а потім через Смоленськ до Білорусі в Гомель. Безпосередньо перед початком вторгнення їх розквартирували в наметах у полі під селом Новая Гребля.

Пряма мова ОМОНівця: "23 лютого було загострення, і нам довели, що "захоплюватимемо Україну – будемо проривати через кордон".

Після цього, в ніч проти 24-того, ми почули літаки, стрілянину, вибухи, сили білоруських військ та наших – РФ. Потім пішли війська РФ. Наступного ранку вже пішли ОМОН співробітники – вже в зачищений сектор.

Дорогою до кордону вже побачили білоруських солдатів. І нас спокійно пропустили – проїхали далі. Проїжджаючи далі, в колоні були військовослужбовці, одиниці техніки, танки тощо. Чули гелікоптери.

Завдання було – захопити Київ, вирушити туди та захопити. Також нам видали перед цим георгіївські стрічки – сказали "нашити на шеврони".

Все, після того, як там зачистили – заходили з боку Чорнобиля, там уже було зачищено військовими РФ. Просунулися далі Києвом, віддалилися від військових і по нас були постріли з мінометів і гелікоптерів українських військ".

Деталі: Він розповів, що далі в ході бою в них закінчились боєприпаси і він потрапив у полон.

Наприкінці відео, російський силовик каже, що "розкаюється в скоєному" і закликав російських військових "не нападати на братські народи і жити дружно".

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