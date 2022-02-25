СБУ опублікувала допит російського ОМОНівця: кається і просить росіян скласти зброю
У Службі безпеки України оприлюднили відеозапис допиту російського ОМОНівця, на якому він розповідає детально хід операції та розкаюється у своїх діях.
Джерело: facebook-сторінка СБУ
Деталі: ОМОНівець каже, що його звати Плотников Євген, 08.11.1994 року народження, і він походить з Кемеровської області. На службу до ОМОНу вступив 2018 року.
3 лютого 2022 року їхній загін Новокузнецького ОМОНу рушив до Кемерова, де об’єднались із загонами підрозділів ОМОНу Кемерова, а потім через Смоленськ до Білорусі в Гомель. Безпосередньо перед початком вторгнення їх розквартирували в наметах у полі під селом Новая Гребля.
Пряма мова ОМОНівця: "23 лютого було загострення, і нам довели, що "захоплюватимемо Україну – будемо проривати через кордон".
Після цього, в ніч проти 24-того, ми почули літаки, стрілянину, вибухи, сили білоруських військ та наших – РФ. Потім пішли війська РФ. Наступного ранку вже пішли ОМОН співробітники – вже в зачищений сектор.
Дорогою до кордону вже побачили білоруських солдатів. І нас спокійно пропустили – проїхали далі. Проїжджаючи далі, в колоні були військовослужбовці, одиниці техніки, танки тощо. Чули гелікоптери.
Завдання було – захопити Київ, вирушити туди та захопити. Також нам видали перед цим георгіївські стрічки – сказали "нашити на шеврони".
Все, після того, як там зачистили – заходили з боку Чорнобиля, там уже було зачищено військовими РФ. Просунулися далі Києвом, віддалилися від військових і по нас були постріли з мінометів і гелікоптерів українських військ".
Деталі: Він розповів, що далі в ході бою в них закінчились боєприпаси і він потрапив у полон.
Наприкінці відео, російський силовик каже, що "розкаюється в скоєному" і закликав російських військових "не нападати на братські народи і жити дружно".
Передісторія:
- Уранці 25 лютого ЗСУ повідомили про затримання російського ОМОНівця під Києвом.
- Зранку 25 лютого в північно-західному передмісті Києва тривали запеклі бої між російськими окупантами та Збройними Силами України, про які згадує затриманий ОМОНівець на відео. Перед цим увечері 24 лютого російські окупанти зачистили зону відчуження на ЧАЕС, та отримали плацдарм для наступу на Київ зі сторони Білорусі.
- Уночі 25 лютого Міноборони повідомило, що взяло в полон двох російських військових, які розквартировані на Далекому Сході. Вони твердять, що до України заїхали з окупованого Криму, а керівництво сказало, що їх везуть на навчання.