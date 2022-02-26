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СБУ показало допрос еще двух пленных: сдался в плен подполковник Росгвардии

Денис КарловскийСуббота, 26 февраля 2022, 18:31
СБУ показало допрос еще двух пленных: сдался в плен подполковник Росгвардии
Сотрудники русского ОМОНа. Фото иллюстративное: getty images

Служба безопасности опубликовала видеозаписи допросов еще двух российских военных из Росгвардии в Кемеровской области.

Источник: видеозапись СБУ с допросом подполковника Росгвардии Стахова Дмитрия, видеозапись СБУ с допросом капитана полиции Спиридонова Евгения

Детали: Оба росгвардейца рассказывают примерно одинаковую фабулу своего перемещения из Кемеровской области через Смоленск в Гомельскую область в село Новая Гребля, где они почти месяц жили в палатках у украинской границы.

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По словам Стахова, перед выездом из Смоленска в Гомель у них забрали мобильные телефоны и удостоверения, а о подробной легенде их пребывания в Беларуси не сообщали. Как утверждает пленный офицер, сначала им сказали, что они едут на совместные учения российских и белорусских силовиков.

Однако утром 24 февраля приказали пересечь украинскую границу и помочь российским оккупационным войскам захватывать украинские города. В частности, им дали указание как внутренним войскам бороться с сопротивлением гражданского населения в городах.

Ночью 24 февраля их подразделение прибыло в пределы захваченной россиянами территории ЧАЭС, откуда они двинулись в направлении Киева. В ходе движения на Киев, их колонна попала под обстрел Вооруженных Сил Украины, из-за чего он получил ранение и попал в плен.

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Стахов извинился перед гражданами Украины за то, что "они вероломно вступили на территорию Украины", но, мол, они не были полностью проинформированы о целях их пребывания в Беларуси. Кроме того, он обратился к оккупантам у российских вооруженных сил и сотрудников росгвардии сложить оружие и прекратить вооруженную агрессию против украинцев. Он сказал, что иначе они вернутся к своим родителям, женам и детям "в цинковых гробах".

Спиридонов на видео имеет очень изуродованные конечности и лицо. По его словам, он является сотрудником подразделения ОМОНа в Новокузнецке Кемеровской области. Спиридонов утверждает, что является капитаном полиции и занимает должность инспектора департамента информации и документирования.

Его рассказ отличается тем, что его отправили из Новокузнецка 3 февраля, тогда как Стахов рассказывал, будто их отправили в январе. Он повторил, что в Смоленске у них забрали все телефоны.

Также Спиридонов сказал, что в селе Новая Поляна их расквартировали 22 февраля, тогда как Стахов и другой пленный росгвардеец рассказывали, что в палатках в поле они ночевали "до 20 дней".

Подобным образом, он призвал российских оккупантов прекратить уничтожать и бомбить Киев. Он сказал, что это не "наша война".

Они сказали, что кроме ОМОНа Кемеровской области, совместно с ними в Беларусь отправили так называемое "чеченское" подразделение росгвардии, или "кадыровцев". Совокупное количество росгвардейцев, расквартированных в полях вблизи границы Беларуси и Украины насчитывало от 2 до 2,5 тысяч.

Что было раньше: 25 февраля Служба безопасности опубликовала допрос 28-летнего ОМОНа из Новокузнецка Кемеровской области. Он рассказал похожую фабулу, как их прислали в Беларусь на учебу. Его задержали утром 25 февраля после обстрела их колонны к северу от Киева.

Темы: РосcияБеларусьвойнаКиев
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