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Авіаудар у передмісті Маріуполя: зросла кількість жертв, серед 9-ти поранених – дитина

Ольга Глущенко Субота, 26 лютого 2022, 19:38
фото: поліція Донецької області

Російські окупанти завдали авіаудару по селищу Сартанав передмісті Маріуполя – щонайменше 4 загиблих, 9 поранених, серед яких – дитина.

Джерело: поліція Донецької області у Facebook

Дослівно: "На місці працює поліція, воєнний злочин задокументовано. Попередня кваліфікація – ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів і звичаїв війни)".

 

Деталі: За попередніми даними, загинули 4 людей, 9 поранених, серед них – дитина.

 
 

Пошкоджено 40 будинків. Наразі триває розбирання завалів, під якими можуть бути люди.

 

Теми: Маріупольобстрілвійна
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