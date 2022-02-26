Авіаудар у передмісті Маріуполя: зросла кількість жертв, серед 9-ти поранених – дитина
Субота, 26 лютого 2022, 18:38
Російські окупанти завдали авіаудару по селищу Сартанав передмісті Маріуполя – щонайменше 4 загиблих, 9 поранених, серед яких – дитина.
Джерело: поліція Донецької області у Facebook
Дослівно: "На місці працює поліція, воєнний злочин задокументовано. Попередня кваліфікація – ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів і звичаїв війни)".
Реклама:
Деталі: За попередніми даними, загинули 4 людей, 9 поранених, серед них – дитина.
Пошкоджено 40 будинків. Наразі триває розбирання завалів, під якими можуть бути люди.
ВІДЕО ДНЯ