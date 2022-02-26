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Авиаудар в пригороде Мариуполя: увеличилось количество жертв, среди 9 раненых – ребенок

Ольга ГлущенкоСуббота, 26 февраля 2022, 19:38
фото: полиция Донецкой области

Российские оккупанты нанесли авиаудар по поселку Сартана в пригороде Мариуполя – по меньшей мере 4 погибших, 9 раненых, среди которых – ребенок.

Источник: полиция Донецкой области в Facebook

Дословно: "На месте работает полиция, военное преступление задокументировано. Предварительная квалификация – ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны)".

 

Детали: По предварительным данным, погибли 4 человека, 9 раненых, среди них – ребенок.

 
 

Повреждены 40 домов. Сейчас идет разборка завалов, под которыми могут быть люди.

 

Темы: Мариупольобстрелвойна
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