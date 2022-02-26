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ЗСУ в суботу знищили 6 ворожих літаків, 11 вертольотів, колону техніки й ешелон

Світлана КізіловаСубота, 26 лютого 2022, 19:40
ЗСУ в суботу знищили 6 ворожих літаків, 11 вертольотів, колону техніки й ешелон
Ілюстрація ЗСУ

Протягом доби окупанти втратили три СУ-30 СМ, 11 вертольотів, два СУ-25, один ІЛ-76мд, колону техніки та ешелон з пальним.

Джерело: Командування Повітряних Сил ЗСУ у Facebook

Деталі: Протиповітряна оборона Повітряних Сил продовжує завдавати суттєвих втрат авіації окупантів, бронетехніці та живій силі противника.

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Протягом поточної доби російські окупаційні війська втратили  щонайменше 11 вертольотів різних типів, три винищувачі Су-30 СМ, 2 штурмовики Су-25 та ще один військово-транспортний Іл-76 МД із десантом окупантів.

Ворожу техніку знищували винищувачі Су-27, бойові розрахунки зенітних ракетних комплексів С-300 та Бук М-1.

Фронтовий бомбардувальник українських Повітряних Сил Су-24М одним заходом розгромив колону із 20 одиниць військової техніки.

ВІДЕО ДНЯ

Блискавично відпрацював екіпаж безпілотного авіаційного комплексу Байрактар ТБ-2, який знищив цілий залізничний ешелон із пально-мастильними матеріалами ворога.

Теми: війна
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