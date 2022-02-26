ВСУ в субботу уничтожили 6 самолетов врага, 11 вертолетов, колонну техники и эшелон

В течение суток оккупанты потеряли три СУ-30 СМ, 11 вертолетов, два СУ-25, один ИЛ-76мд, колонну техники и эшелон с горючим.

Источник: Командование Воздушных Сил ВСУ в Facebook

Детали: Противовоздушная оборона Воздушных Сил продолжает наносить существенные потери авиации, бронетехнике и живой силе противника.

В течение текущих суток российские оккупационные войска потеряли по меньшей мере 11 вертолетов разных типов, три истребителя Су-30 СМ, 2 штурмовика Су-25 и еще один военно-транспортный Ил-76 МД с десантом оккупантов.

Вражескую технику уничтожали истребители Су-27, боевые расчеты зенитных ракетных комплексов С-300 и Бук М-1.

Фронтовой бомбардировщик украинских Воздушных Сил Су-24М в один заход разгромил колонну из 20 единиц военной техники.

Молниеносно отработал экипаж беспилотного авиационного комплекса Байрактар ​​ТВ-2, который уничтожил целый железнодорожный эшелон с горюче-смазочными материалами врага.