Россия захватила гражданское спасательное судно у острова Змеиного
Суббота, 26 февраля 2022, 20:10
26.02.2022 во время выполнения гуманитарной миссии в районе острова Змеиный российскими военными кораблями было захвачено и удерживается гражданское спасательное судно "Сапфир".
Источник: Министерство инфраструктуры
Детали: Связь со спасательным судном "Сапфир" в настоящее время потеряна.
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Эти действия военных кораблей страны-оккупанта являются прямым нарушением норм Международного морского права и Международной конвенции по безопасности мореходства.
Напомним: Государственная пограничная служба и Вооруженные силы Украины получили надежду, что все защитники острова Змеиный живы.