Россия захватила гражданское спасательное судно у острова Змеиного

26.02.2022 во время выполнения гуманитарной миссии в районе острова Змеиный российскими военными кораблями было захвачено и удерживается гражданское спасательное судно "Сапфир".

Источник: Министерство инфраструктуры

Детали: Связь со спасательным судном "Сапфир" в настоящее время потеряна.

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Эти действия военных кораблей страны-оккупанта являются прямым нарушением норм Международного морского права и Международной конвенции по безопасности мореходства.

Напомним: Государственная пограничная служба и Вооруженные силы Украины получили надежду, что все защитники острова Змеиный живы.