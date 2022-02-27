Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

БАНКИ РОССИИ ОТКЛЮЧАЮТ ОТ SWIFT

"Европейская правда"Воскресенье, 27 февраля 2022, 00:29
Getty Images

Лидеры Европейской комиссии, Франции, Германии, Италии, Великобритании, Канады и США объявили о новом мощном наборе экономических санкций, включающем отключение от платежной системы SWIFT и запрет продажи "золотых паспортов" состоятельным россиянам.

Об этом говорится в совместном заявлении, опубликованном на сайте Еврокомиссии, пишет Европейская правда.

"По мере того, как российские силы разрешают свои атаки на Киев и другие украинские города, мы полны решимости продолжать возлагать на Россию расходы, которые еще больше изолируют Россию от международной финансовой системы и наших экономик. Мы реализуем эти мероприятия в ближайшие дни", - говорится в заявлении

В частности, западные страны обязуются принять следующие меры:

- исключить отдельные русские банки из системы обмена сообщениями SWIFT. Это обеспечит отключение этих банков от международной финансовой системы и нанесет ущерб их способности работать в глобальном масштабе.

- ввести ограничительные меры, которые не позволят Центральному банку России использовать свои международные резервы таким образом, чтобы подорвать влияние наших санкций.

- действовать против граждан и организаций, способствующих войне в Украине и вредоносной деятельности российского правительства. В частности, страны обязуются принять меры по ограничению продаж гражданства - так называемых "золотых паспортов", которые позволяют состоятельным россиянам, связанным с российским правительством, становиться гражданами этих стран и получать доступ к их финансовым системам.

Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал "УП. Стрічка"

- создать на этой неделе трансатлантическую оперативную группу, которая обеспечит эффективное применение финансовых санкций путем выявления и замораживания активов подпадающих под санкции и компаний, находящихся в пределах их юрисдикции.

- активизировать или координировать действия против дезинформации и других форм гибридной войны.

"Мы поддерживаем украинский народ этого темного часа. Даже кроме мер, о которых мы объявляем сегодня, мы готовы принять дополнительные меры, чтобы привлечь Россию к ответственности за ее нападение на Украину", - говорится в заявлении.

Темы: SWIFTсанкции
powered by lun.ua
Главное сегодня

ВСУ и ГНСУ вышли к границе в Сумской области

фотоЗащитники уничтожили вражескую колонну в Сумской области

Польша считает реальным предоставление Украине статуса кандидата в ЕС в ближайшие дни

Комитет Рады поддержал законопроект о национализации российского имущества

ВСУ сбили над Ирпенем вражеский самолет – Залужный

фото, видеоВражеские войска обстреляли нефтебазу в Чернигове, горит резервуар с дизтопливом

Все новости...
SWIFT
Все страны Запада согласились отключить Россию от SWIFT - МИД
Последнее государство ЕС поддержало отключение России от SWIFT - СМИ
В еврозоне считают, что отключение РФ от SWIFT – это вопрос считанных дней
Последние новости
12:45
Лавров завил, что Зеленский якобы дает свою охрану нацистам на их факельных шествиях
12:22
Зеленский: Мы ничего не отдали, а Путин и в бункере не скроется от Бога
12:13
Лукашенко намекает, что войска Беларуси не пойдут в Украину
12:02
На всех пунктах пропуска на западной границе исчезли очереди – ГПСУ
12:02
Переговоры: россияне придумали три части требований
11:55
Дерипаска: Железный занавес уже опустился. Кризис будет в три раза хуже, чем в 1998 году
11:44
Российский десант на подходе к Одессе – источники 
11:43
Над Волновахой сбит российский истребитель, бомбивший город
11:35
Украинцы, у которых РФ забрала возможность работать, получат по 6500 гривен без любых условий
11:32
ВСУ и ГНСУ вышли к границе в Сумской области
Все новости...