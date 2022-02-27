БАНКИ РОССИИ ОТКЛЮЧАЮТ ОТ SWIFT

Лидеры Европейской комиссии, Франции, Германии, Италии, Великобритании, Канады и США объявили о новом мощном наборе экономических санкций, включающем отключение от платежной системы SWIFT и запрет продажи "золотых паспортов" состоятельным россиянам.

Об этом говорится в совместном заявлении, опубликованном на сайте Еврокомиссии, пишет Европейская правда.

"По мере того, как российские силы разрешают свои атаки на Киев и другие украинские города, мы полны решимости продолжать возлагать на Россию расходы, которые еще больше изолируют Россию от международной финансовой системы и наших экономик. Мы реализуем эти мероприятия в ближайшие дни", - говорится в заявлении

В частности, западные страны обязуются принять следующие меры:

- исключить отдельные русские банки из системы обмена сообщениями SWIFT. Это обеспечит отключение этих банков от международной финансовой системы и нанесет ущерб их способности работать в глобальном масштабе.

- ввести ограничительные меры, которые не позволят Центральному банку России использовать свои международные резервы таким образом, чтобы подорвать влияние наших санкций.

- действовать против граждан и организаций, способствующих войне в Украине и вредоносной деятельности российского правительства. В частности, страны обязуются принять меры по ограничению продаж гражданства - так называемых "золотых паспортов", которые позволяют состоятельным россиянам, связанным с российским правительством, становиться гражданами этих стран и получать доступ к их финансовым системам.

- создать на этой неделе трансатлантическую оперативную группу, которая обеспечит эффективное применение финансовых санкций путем выявления и замораживания активов подпадающих под санкции и компаний, находящихся в пределах их юрисдикции.

- активизировать или координировать действия против дезинформации и других форм гибридной войны.

"Мы поддерживаем украинский народ этого темного часа. Даже кроме мер, о которых мы объявляем сегодня, мы готовы принять дополнительные меры, чтобы привлечь Россию к ответственности за ее нападение на Украину", - говорится в заявлении.