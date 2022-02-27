По окрестностям Василькова нанесли удар: горит нефтебаза
После удара российскими ракетами по окрестностям Василькова там начался масштабный пожар на нефтебазе.
Источник: очевидцы в комментарии УП, мэр Василькова Наталья Баласинович в Facebook
Детали: По словам источников, войска РФ нанесли очередной удар крылатыми или баллистическими ракетами в районе Василькова
Как сообщают очевидцы, пожар виден даже из центра Киева.
Позже мэр Василькова Наталья Баласинович сообщила, что горит нефтебаза в селе Крячки под Васильковом.
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"Сегодня в течение дня шли мощные обстрелы с баллистических ракет, в том числе нашего аэродрома, но удержали. И сейчас идут обстрелы", – добавила она.
Відео вибуху у Василькові pic.twitter.com/aNAd7QYDfF— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) February 26, 2022
Глава Киевской ОГА Алексей Кулеба отметил, что такое возгорание чревато экологической катастрофой.
Что предшествовало: После ожесточенных боев, продолжавшихся в ночь на субботу, город Васильков на Киевщине остался под контролем Украины.
Предыстория:
- 8 июня 2015 года на нефтехранилище ООО "БРСМ-Нафта", расположенном в селе Крячки Васильковского района произошел пожар. Тогда погибли шесть человек, пятнадцать граждан остались инвалидами.
- Министр внутренних дел Арсен Аваков заявлял, что на предприятиях сети "БРСМ-Нафта" смешивали бензин с присадками и добавками, их покрывали представители органов государственной власти и силовых структур.
- В "БРСМ-Нафте" заявляли, что пожар на нефтебазе в Васильковском районе мог возникнуть вследствие подрыва.