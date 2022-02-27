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По окрестностям Василькова нанесли удар: горит нефтебаза

Катерина ТищенкоВоскресенье, 27 февраля 2022, 01:03
фото УП

После удара российскими ракетами по окрестностям Василькова там начался масштабный пожар на нефтебазе.

Источник: очевидцы в комментарии УП, мэр Василькова Наталья Баласинович в Facebook

Детали: По словам источников, войска РФ нанесли очередной удар крылатыми или баллистическими ракетами в районе Василькова

Как сообщают очевидцы, пожар виден даже из центра Киева.

Позже мэр Василькова Наталья Баласинович сообщила, что горит нефтебаза в селе Крячки под Васильковом.

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"Сегодня в течение дня шли мощные обстрелы с баллистических ракет, в том числе нашего аэродрома, но удержали. И сейчас идут обстрелы", – добавила она.

Глава Киевской ОГА Алексей Кулеба отметил, что такое возгорание чревато экологической катастрофой.

Что предшествовало: После ожесточенных боев, продолжавшихся в ночь на субботу, город Васильков на Киевщине остался под контролем Украины.

Предыстория:

Темы: Киевская областьвойнаРосcияобстрел
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