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На гарячу лінію для родичів російських військових почали надходити сотні дзвінків

Неділя, 27 лютого 2022, 02:19

Сотні людей дзвонять на гарячу лінію "Повернися живим з України!" Міноборони України, створену для родичів російських військових.

Джерело: телерадіостудія Міноборони України "Бриз" в Facebook

Дослівно: "На гарячу лінію для родичів російських окупантів вже дзвонять сотні людей, які розшукують своїх близьких.

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Захоплені в полон мають можливість подзвонити додому, як цей черговий "заблукавший" з Новокунецького ЗМОПу".

Деталі: На відео полонений чоловік говорить, що "командири нас зрадили", що українські  військові вдарили з гранатометів і "половина загону полягла", а сам він "чудом вижив".

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: Увечері 26 лютого у Міноборони України відкрилася  гаряча телефонна лінія "Повернися живим з України!". Там родичі російських військовослужбовців зможуть дізнатися про те, чи ще живі їхні рідні, чи взяті в полон, чи є поранення або вирішити питання про те, коли і як можна забрати тіло загиблого родича з території України.

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