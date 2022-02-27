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На горячую линию для родственников российских военных начали поступать сотни звонков

Воскресенье, 27 февраля 2022, 02:19

Сотни людей звонят на горячую линию "Вернись живым из Украины!" Минобороны Украины, созданную для родственников российских военных.

Источник: телерадиостудия Минобороны Украины "Бриз" в Facebook

Дословно: "На горячую линию для родственников российских оккупантов уже звонят сотни людей, разыскивающие своих близких.

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Захваченные в плен имеют возможность позвонить домой, как этот очередной "заблудившийся" из Новокунецкого ОМОНа".

Детали: На видео пленник говорит, что "командиры нас предали", что украинские военные ударили из гранатометов и "половина отряда пала", а сам он "чудом выжил".

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Напомним: Вечером 26 февраля в Минобороны Украины открылась горячая телефонная линия "Вернись живым из Украины!". Там родственники российских военнослужащих смогут узнать, живы ли их родные, взяты в плен, есть ли ранения или решить вопрос о том, когда и как можно забрать тело погибшего родственника с территории Украины.

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