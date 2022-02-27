Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

На горячую линию для родственников российских военных начали поступать сотни звонков

Воскресенье, 27 февраля 2022, 03:19

Сотни людей звонят на горячую линию "Вернись живым из Украины!" Минобороны Украины, созданную для родственников российских военных.

Источник: телерадиостудия Минобороны Украины "Бриз" в Facebook

Дословно: "На горячую линию для родственников российских оккупантов уже звонят сотни людей, разыскивающие своих близких.

Захваченные в плен имеют возможность позвонить домой, как этот очередной "заблудившийся" из Новокунецкого ОМОНа".

Детали: На видео пленник говорит, что "командиры нас предали", что украинские военные ударили из гранатометов и "половина отряда пала", а сам он "чудом выжил".

Напомним: Вечером 26 февраля в Минобороны Украины открылась горячая телефонная линия "Вернись живым из Украины!". Там родственники российских военнослужащих смогут узнать, живы ли их родные, взяты в плен, есть ли ранения или решить вопрос о том, когда и как можно забрать тело погибшего родственника с территории Украины.

Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал "УП. Стрічка"

powered by lun.ua
Главное сегодня

На всех пунктах пропуска на западной границе исчезли очереди – ГПСУ

ВСУ и ГНСУ вышли к границе в Сумской области

фотоЗащитники уничтожили вражескую колонну в Сумской области

Польша считает реальным предоставление Украине статуса кандидата в ЕС в ближайшие дни

Комитет Рады поддержал законопроект о национализации российского имущества

ВСУ сбили над Ирпенем вражеский самолет – Залужный

Все новости...
Последние новости
12:50
12:46
аудиоВМФ РФ занимается пиратством и терроризмом: российских моряков посылают по уже известному маршруту
12:45
Лавров завил, что Зеленский якобы дает свою охрану нацистам на их факельных шествиях
12:22
Зеленский: Мы ничего не отдали, а Путин и в бункере не скроется от Бога
12:13
Лукашенко намекает, что войска Беларуси не пойдут в Украину
12:02
На всех пунктах пропуска на западной границе исчезли очереди – ГПСУ
12:02
Переговоры: россияне придумали три части требований
11:55
Дерипаска: Железный занавес уже опустился. Кризис будет в три раза хуже, чем в 1998 году
11:44
Российский десант на подходе к Одессе – источники 
11:43
Над Волновахой сбит российский истребитель, бомбивший город
Все новости...