Делегация РФ приехала в Гомель, говорят, якобы на переговоры с Украиной

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российская делегация приехала в Беларусь. Утврерждает, что для переговоров с Украиной.

Источник: РБК

Детали: По словам Пескова, российская делегация "прибыла в Белоруссию на переговоры с Украиной в Гомеле".

В то же время президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к переговорам с Россией в любой стране, с территории которой на Украину не летят ракеты, но не в Беларуси.