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Делегация РФ приехала в Гомель, говорят, якобы на переговоры с Украиной

Воскресенье, 27 февраля 2022, 09:30

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российская делегация приехала в Беларусь. Утврерждает, что для переговоров с Украиной.

Источник: РБК

Детали: По словам Пескова, российская делегация "прибыла в Белоруссию на переговоры с Украиной в Гомеле".

В то же время президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к переговорам с Россией в любой стране, с территории которой на Украину не летят ракеты, но не в Беларуси.

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Темы: РосcияУкраинаБеларусьвойна
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