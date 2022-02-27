У Харкові частину техніки і групи прориву уже ліквідували

Частину техніки і групи росіян, які прорвалися у Харків, уже ліквідовано. Влада просить людей повідомляти про місце знаходження решти.

Джерело: Центр стратегічних комунікацій, джерела УП

Деталі: в мережі викладають багато відео з Харкова, на яких зафіксована підбита новітня російська бронетехніка типу ГАЗ "Тигр".

Дослівно: "Захисники України підпалили колону російської бронетехніки у Харкові. Як запевнив начальник місцевої поліції Володимир Тимошко, група ворога є нечисельною".

Співрозмовник УП у керівництві Харківської ОДА закликали громадян повідомляти про точне місцезнаходження груп росіян.

Пряма мова: "Прорив був з різних боків, але не дуже багато. Зараз частину уже знищено. Важливо, щоб люди, які бачать російську техніку з чітким маркуванням - біла літера Z - повідомляли точні координати, і їх будуть знищувати".

Що було раніше: У Харкові вранці відбувся прорив легкої броньованої техніки та вантажівок російських військ.