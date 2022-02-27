Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

У Харкові частину техніки і групи прориву уже ліквідували

Роман РоманюкНеділя, 27 лютого 2022, 09:52

Частину техніки і групи росіян, які прорвалися у Харків, уже ліквідовано. Влада просить людей повідомляти про місце знаходження решти.

Джерело: Центр стратегічних комунікацій, джерела УП

Деталі: в мережі викладають багато відео з Харкова, на яких зафіксована підбита новітня російська бронетехніка типу ГАЗ "Тигр".

 

Дослівно: "Захисники України підпалили колону російської бронетехніки у Харкові. Як запевнив начальник місцевої поліції Володимир Тимошко, група ворога є нечисельною".

Співрозмовник УП у керівництві Харківської ОДА закликали громадян повідомляти про точне місцезнаходження груп росіян.

Пряма мова: "Прорив був з різних боків, але не дуже багато. Зараз частину уже знищено. Важливо, щоб люди, які бачать російську техніку з чітким маркуванням - біла літера Z - повідомляли точні координати, і їх будуть знищувати".

Читайте нас у Telegram. Підписуйтесь на наш канал "УП. Стрічка"

Що було раніше: У Харкові вранці відбувся прорив легкої броньованої техніки та вантажівок російських військ.

Теми: Харківвійна
powered by lun.ua
Головне сьогодні

фото Захисники знищили ворожу колону на Сумщині

Польща вважає реальним надання Україні статусу кандидата в ЄС у найближчі дні

Комітет Ради підтримав законопроєкт про націоналізацію російського майна

ЗСУ збили над Ірпенем ворожий літак – Залужний

фото, відеоВорожі війська обстріляли нафтобазу в Чернігові, горить резервуар з дизпаливом

Німеччина схвалила поставку Україні 2700 зенітних ракет "Стріла"

Усі новини...
На Чернігівщині люди юрбою заблокували колону техніки окупантів
Росія влаштовує маніпулятивні вистави навколо переговорів – ОП
Російські окупати вдарили по Києву: горить на Троєщині
У Бучі під Києвом – обстріли, горіла житлова 9-поверхівка
Останні новини
12:22
Зеленський: Ми нічого не віддали, Путін і в бункері не сховається від Бога
12:16
Власники "Альфа-банку" Фрідман та Авен передадуть свої частки погодженим НБУ українцям
12:13
Лукашенко натякає, що війська Білорусі не підуть в Україну
12:02
На усіх пунктах пропуску на західному кордоні зникли черги - ДПСУ
12:02
Перемовини: росіяни вигадали три частини вимог
11:55
Дерипаска: Залізна завіса вже опустилася. Криза буде втричі гірша, ніж у 1998 році
11:44
Російський десант на підході до Одеси – джерела
11:43
Над Волновахою збили російський винищувач, який бомбив місто
11:35
Українці, у яких РФ забрала можливість працювати, отримають по 6500 гривень без жодних умов
11:32
ЗСУ та ДПСУ вийшли на лінію держкордону на Сумщині
Усі новини...