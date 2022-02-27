В Харькове часть техники и группы прорыва уже ликвидироно

Часть техники и группы прорвавшихся в Харьков россиян уже ликвидировано. Власти просят людей сообщать место нахождения остальных.

Источник: Центр стратегических коммуникаций, источники УП

Подробности: в сети выкладывают много видео из Харькова, на которых зафиксирована подбитая новейшая российская бронетехника типа ГАЗ "Тигр".

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Дословно: "Защитники Украины подожгли колонну российской бронетехники в Харькове. Как заверил начальник местной полиции Владимир Тимошко, группа врага немногочисленна".

Собеседник УП в руководстве Харьковской ОГА призвали граждан сообщать о точном местонахождении групп россиян.

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Прямая речь: Прорыв был с разных сторон, но не очень много. Сейчас часть уже уничтожена. Важно, чтобы люди, которые видят российскую технику с четкой маркировкой – белая буква Z – сообщали точные координаты, и их будут уничтожать".

Что было раньше: В Харькове утром произошел прорыв легкой бронированной техники и грузовиков русских войск.