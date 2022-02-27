Росія влаштовує маніпулятивні вистави навколо переговорів – ОП

В Офісі президента заявили, що Росія влаштовує "маніпулятивні вистави" навколо можливих переговорів про припинення своєї агресії проти України.

Джерело: радник глави Офісу президента Михайло Подоляк у коментарі УП

Дослівно: "Маніпуляції російської сторони з переговорним процесом очевидні. Росія просто принижує Білорусь, використовуючи її. Росія намагається поставити Україну у неприпустимі ультимативні умови, від яких ми вже різко і категорично відмовились.

Але при цьому вони намагаються заявляти світу, що нібито більше за всіх готові до переговорів, влаштовують очевидну постановку під назвою "ми їдемо в Гомель" і… починають нищити нашу інфраструктуру вже тяжкими бомбардувальниками та масштабними обстрілами житлових кварталів крилатими ракетами".

Деталі: Подоляк зазначив, що з такою брудною поведінкою російської сторони навіть у темі про переговори, однозначно можна розраховувати на ще більшу негативну реакцію Заходу і на ще більш жорсткі санкційні пакети, аж до тотального викреслення Росії з будь-яких міжнародних комунікацій.

"Бо всі прекрасно знають, якими мають бути переговори в умовах, що склалися. Погоджений формат, погоджене місце, реальний зміст і справедливий результат. Це можливо, якщо Росія перестане влаштовувати свої маніпулятивні вистави навколо переговорів", - сказав радник голови ОП.

Що передувало: У неділю зранку прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що російська делегація приїхала до Білорусі нібито для переговорів із Україною.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до переговорів із Росією у будь-якій країні, з території якої в Україну не летять ракети, але не в Білорусі.