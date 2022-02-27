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РФ устраивает манипулятивные представления вокруг переговоров – ОП

Катерина ТищенкоВоскресенье, 27 февраля 2022, 09:14
РФ устраивает манипулятивные представления вокруг переговоров – ОП
Михаил Подоляк, фото ОП

В Офисе президента заявили, что Россия устраивает манипулятивные представления вокруг возможных переговоров о прекращении своей агрессии против Украины.

Источник: советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в комментарии УП

Дословно: "Манипуляции российской стороны с переговорным процессом очевидны. Россия просто унижает Беларусь, используя ее. Россия пытается поставить Украину в недопустимые ультимативные условия, от которых мы резко и категорически отказались.

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Но при этом они пытаются заявить миру, что якобы больше всех готовы к переговорам, устраивают очевидную постановку под названием "мы едем в Гомель" и начинают уничтожать нашу инфраструктуру уже тяжелыми бомбардировщиками и масштабными обстрелами жилых кварталов крылатыми ракетами".

Детали: Подоляк отметил, что с таким грязным поведением российской стороны даже по теме о переговорах, однозначно можно рассчитывать на еще более негативную реакцию Запада и на еще более жесткие санкционные пакеты, вплоть до тотального вычеркивания России из любых международных коммуникаций.

"Потому что все прекрасно знают, какими должны быть переговоры в сложившихся условиях. Согласованный формат, согласованное место, реальное содержание и справедливый результат. Это возможно, если Россия перестанет устраивать свои манипулятивные представления вокруг переговоров", – сказал советник главы ОП.

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Что предшествовалоВ воскресенье утром пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российская делегация приехала в Беларусь якобы для переговоров с Украиной.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к переговорам с Россией в любой стране, с территории которой на Украину не летят ракеты, но не в Беларуси.

Темы: Офис президентаРосcиявойна
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