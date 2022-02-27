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Запустили сайт 200rf.com – для пошуку полонених і вбитих солдат РФ

Ірина БалачукНеділя, 27 лютого 2022, 11:09
Скриншот з сайту

МВС України запустило сайт 200rf.com, на якому публікує фото та документи загиблих та полонених окупантів, щоб їхні родичі могли їх знайти.

Джерело: звернення радника міністра внутрішніх справ Вадима Денисенка

Пряма мова Денисенка: "Громадяни Росії, ви знаєте, що Росія розпочала війну проти України, і 150 тисяч російських військових перейшли кордони нашої держави. Багатьох із них уже немає серед живих – кілька тисяч, багато хто потрапив у полон. Відео можна побачити на наших ресурсах.

МВС запустили сайт 200rf.com – на цьому сайті ми викладаємо фото та відео загиблих, щоб ви могли їх ідентифікувати".

Деталі: На сайті також викладають фото документів загиблих та полонених, і є зворотний зв'язок. 

 
скриншот з сайту

Денисенко додав, що з полоненими Україна поводиться дуже гуманно – ніхто їх не ображає, надають медичну допомогу.

Він також розповів, що російська влада перед відправкою солдатів на війну забрала у них телефони – тож полонені не можуть зв'язатися з рідними.

Також Денисенко повідомив, що МВС може надати для громадян Росії платну послугу з ДНК-ідентифікації загиблих.

Пряма мова Денисенка: "Україна звернулася до Червоного хреста для того, щоб зробити гуманітарну місію, щоб передати тіла ваших загиблих. На жаль, Росія не відповідає, тож ми змушені звертатися до вас. Дивіться цей веб-сайт, дивіться фото. Пишіть нам, щоб ви могли забрати тіла".

Передісторія: 

  • Увечері 26 лютого у Міністерстві оборони України відкрили гарячу телефонну лінію для матерів, батьків, дружин, бабусь та дідусів російських окупантів, які прийшли в Україну зі зброєю, але були взяті в полон чи вбиті.

Теми: Росіявійнажертви
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