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Запустили сайт 200rf.com – для поиска пленных и убитых солдат РФ

Ирина БалачукВоскресенье, 27 февраля 2022, 11:09
Скриншот из сайта

МВД Украины запустило сайт 200rf.com, на котором публикует фото и документы погибших и пленных оккупантов, чтобы их родственники могли их найти.  

Источник: обращение советника министра внутренних дел Вадима Денисенко

Прямая речь Денисенко: "Граждане России, вы знаете, что Россия начала войну против Украины, и 150 тысяч русских военных перешли границы нашего государства. Многих из них уже нет в живых – несколько тысяч, многие попали в плен. Видео вы можете увидеть на наших ресурсах.

МВД запустили сайт 200rf.com – на этом сайте мы выкладываем фото и видео погибших для того, чтобы вы могли их идентифицировать".

Детали: На сайте также выкладывают фото документов погибших и пленных, и есть обратная связь. 

 
Скриншот из сайта

Денисенко добавил, что с пленными Украина обращается очень гуманно – никто их не обижает, предоставляют медпомощь.

Он также рассказал, что российская власть перед отправкой солдат на войну забрала у них телефоны – так что пленные не могут связаться с родными.

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Также Денисенко сообщил, что МВД может предоставить для граждан России платную услугу в ДНК-идентификации погибших.

Прямая речь Денисенко: "Украина обратилась в Красный крест для того, чтобы сделать гуманитарную миссию, чтобы передать тела ваших погибших. К сожалению, Россия не отвечает, поэтому мы вынуждены обращаться к вам.  Смотрите этот сайт, смотрите фотографии. Пишите нам, чтобы вы могли забрать тела".  

Предыстория:

  • Вечером 26 февраля в Министерстве обороны Украины открыли "горячую" телефонную линию для матерей, отцов, жен, бабушек и дедушек российских оккупантов, которые пришли в Украину с оружием, но были взяты в плен, или убиты.

Темы: Росcиявойнажертвы
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