Пожежа через ракету на Троєщині: є поранені, згоріли 7 авто
У результаті падіння уламка збитої захисниками російської ракети над житловим масивом Троєщина у Києві, мешканці будинку отримали поранення та згоріли 7 автомобілів.
Джерело: ДСНС
Дослівно ДСНС: "Під час вибуху… сталося загоряння 7 приватних автомобілів. Вибуховою хвилею було пошкоджено вікна, балкони, кондиціонери з 1 по 15 поверх будинку.
Бійці о 09:21 локалізували пожежу та о 09:27 – ліквідували. Проведено евакуацію людей з 1 під’їзду житлового будинку. Загиблих не виявлено. Кількість потерпілих наразі встановлюється.
Усі постраждалі з легкими порізами від скла та забоями м’яких тканин".
Деталі: Вибух пролунав у дворі 16-поверхового житлового будинку на вул. Миколи Лаврухіна,7-А о 09:07.
Передісторія:
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- Раніше у МВС повідомили, що пожежу на житловому масиві Троєщина в Києві спровокував уламок російської ракети, збитої ППО.