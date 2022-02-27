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Пожар из-за ракеты на Троещине: есть раненые, сгорели 7 авто

Ирина БалачукВоскресенье, 27 февраля 2022, 10:30
Пожар из-за ракеты на Троещине: есть раненые, сгорели 7 авто
Троещина. Фото c Twitter

В результате падения обломка сбитой защитниками российской ракеты над жилым массивом Троещина в Киеве жильцы дома получили ранения и сгорели 7 автомобилей.

Источник: ГСЧС  

Дословно ГСЧС: "В результате взрыва… произошло возгорание 7 частных автомобилей. Взрывной волной были повреждены окна, балконы, кондиционеры с 1 по 15 этаж дома.

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Бойцы в 09:21 локализовали пожар и в 09:27 ликвидировали. Проведена эвакуация людей из 1 подъезда жилого дома. Погибших не обнаружено. Количество пострадавших устанавливается.

Все пострадавшие с легкими порезами от стекла и ушибами мягких тканей".

Детали: Взрыв раздался во дворе 16-этажного жилого дома по ул. Николая Лаврухина, 7-А в 09:07.

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Темы: Киеввойна
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