Пожар из-за ракеты на Троещине: есть раненые, сгорели 7 авто
Воскресенье, 27 февраля 2022, 10:30
В результате падения обломка сбитой защитниками российской ракеты над жилым массивом Троещина в Киеве жильцы дома получили ранения и сгорели 7 автомобилей.
Источник: ГСЧС
Дословно ГСЧС: "В результате взрыва… произошло возгорание 7 частных автомобилей. Взрывной волной были повреждены окна, балконы, кондиционеры с 1 по 15 этаж дома.
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Бойцы в 09:21 локализовали пожар и в 09:27 ликвидировали. Проведена эвакуация людей из 1 подъезда жилого дома. Погибших не обнаружено. Количество пострадавших устанавливается.
Все пострадавшие с легкими порезами от стекла и ушибами мягких тканей".
Детали: Взрыв раздался во дворе 16-этажного жилого дома по ул. Николая Лаврухина, 7-А в 09:07.
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Предыстория:
- Ранее в МВД сообщили, что пожар на жилом массиве Троещина в Киеве спровоцировал обломок российской ракеты, сбитой ПВО.