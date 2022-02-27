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Україна подала позов проти Росії до Гааги – Зеленський

Катерина ТищенкоНеділя, 27 лютого 2022, 12:53
Володимир Зеленський, фото ОП

Україна направила позов проти Росії до Міжнародного суду ООН у Гаазі через військову агресію проти України.

Джерело: президент Володимир Зеленський у Twitter

Дослівно: "Україна офіційно направила позов проти РФ до Міжнародного суду ООН у Гаазі.

Вимагаємо притягнути Росію до відповідальності за спотворення поняття геноциду для виправдання агресії. Просимо суд негайно наказати РФ припинити військові дії та призначити слухання вже наступного тижня".

Що передувало: Раніше Зеленський заявив, що дії Росії проти України мають ознаки геноциду й тягнуть на міжнародний трибунал. Він також наполягає на позбавленні РФ права голосу в Раді безпеки ООН.

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Теми: ЗеленськийООНсуд
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