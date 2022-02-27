Украина подала иск против России в Гаагу – Зеленский

Украина направила иск против России в Международный суд ООН в Гааге из-за военной агрессии против Украины.

Источник: президент Владимир Зеленский в Twitter

Україна офіційно направила позов проти РФ до Міжнародного суду ООН у Гаазі. Вимагаємо притягнути Росію до відповідальності за спотворення поняття геноциду для виправдання агресії. Просимо суд негайно наказати РФ припинити військові дії та призначити слухання вже наступного тижня. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 27, 2022

Дословно: "Украина официально направила иск против РФ в Международный суд ООН в Гааге.

Требуем привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии. Просим суд немедленно приказать РФ прекратить военные действия и назначить слушание на следующей неделе".

Что предшествовало: Ранее Зеленский заявил, что действия России против Украины имеют признаки геноцида и тянут на международный трибунал. Он также настаивает на лишении РФ права голоса в Совбезе ООН.