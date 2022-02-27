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Украина подала иск против России в Гаагу – Зеленский

Катерина ТищенкоВоскресенье, 27 февраля 2022, 11:53
Украина подала иск против России в Гаагу – Зеленский
Владимир Зеленский, фото ОП

Украина направила иск против России в Международный суд ООН в Гааге из-за военной агрессии против Украины.

Источник: президент Владимир Зеленский в Twitter

Дословно: "Украина официально направила иск против РФ в Международный суд ООН в Гааге.

Требуем привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии. Просим суд немедленно приказать РФ прекратить военные действия и назначить слушание на следующей неделе".

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Что предшествовало: Ранее Зеленский заявил, что действия России против Украины имеют признаки геноцида и тянут на международный трибунал. Он также настаивает на лишении РФ права голоса в Совбезе ООН.

Темы: ЗеленскийООНсуд
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