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Чехія теж відмовилася грати з Росією у відборі на ЧС-2022 з футболу

Ірина БалачукНеділя, 27 лютого 2022, 12:25
Чехія теж відмовилася грати з Росією у відборі на ЧС-2022 з футболу
Фото pixabay.com

Чехія слідом за Швецією та Польщею відмовляється грати з Росією у відборі на ЧС-2022 з футболу.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на Чеський футбольний союз

Дослівно Чеський футбольний союз: "Збірна Чехії в рамках кваліфікації чемпіонату світу 2022 року не візьме участі в можливому матчі проти Росії".

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Деталі: Зазначається, що Союз веде відповідні переговори із Союзом європейських футбольних асоціацій (УЄФА) та Міжнародною федерацією футболу (ФІФА).

Передісторія:

  • 26 лютого про аналогічні рішення заявили у Швеції та Польщі.
  • Спочатку планувалося, що 24 березня в Москві пройде матч Росія-Польща, переможець якого там же боротиметься з переможцем гри між Швецією та Чехією за право зіграти на чемпіонаті світу.
  • УЄФА перенесла місце проведення фінального матчу Ліги Чемпіонів із Санкт-Петербурга до Парижа на тлі російської агресії в Україні.

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Теми: Росіявійнафутбол
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