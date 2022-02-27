Чехія теж відмовилася грати з Росією у відборі на ЧС-2022 з футболу

Чехія слідом за Швецією та Польщею відмовляється грати з Росією у відборі на ЧС-2022 з футболу.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на Чеський футбольний союз

Дослівно Чеський футбольний союз: "Збірна Чехії в рамках кваліфікації чемпіонату світу 2022 року не візьме участі в можливому матчі проти Росії".

Деталі: Зазначається, що Союз веде відповідні переговори із Союзом європейських футбольних асоціацій (УЄФА) та Міжнародною федерацією футболу (ФІФА).

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