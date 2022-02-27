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Чехия тоже отказалась играть с Россией в отборе на ЧМ-2022 по футболу

Ирина БалачукВоскресенье, 27 февраля 2022, 13:25
Фото pixabay.com

Чехия вслед за Швецией и Польшей отказывается играть с Россией в отборе на ЧМ-2022 по футболу.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на Чешский футбольный союз

Дословно Чешский футбольный союз: "Сборная Чехии в рамках квалификации чемпионата мира 2022 года не примет участия в возможном матче против России".

Детали: Отмечается, что Союз ведет соответствующие переговоры с Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Международной федерацией футбола (ФИФА).

Предыстория:

  • 26 февраля об аналогичных решениях заявили в Швеции и Польше.
  • Изначально планировалось, что 24 марта в Москве пройдет матч Россия-Польша, победитель которого там же поборется с победителем игры между Швецией и Чехией за право сыграть на чемпионате мира.
  • УЕФА перенесла место проведения финального матча Лиги Чемпионов из Санкт-Петербурга в Париж на фоне российской агрессии в Украине.

Темы: Росcиявойнафутбол
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