Росіяни захопили ще два цивільних українських судна

Російські військові захопили два українських судна із мирними екіпажами.

Джерело: Державна прикордонна служба

Дослівно: "Вчора, оголосивши "контртерористичну операцію" в північно-західній частині Чорного моря, кораблі ВМС РФ захопили в полон ще два цивільних українських судна".

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Деталі: Танкер "Афіна", перебуваючи в територіальному морі Румунії, у 22 милях від острова Зміїний, отримав відкритим каналом зв'язку та безпеки судноплавства команду підійти до військового корабля РФ для проведення огляду. Про це судновласник танкера "Афіна" негайно повідомив всі компетентні органи в Україні.

Тим часом, відстежуючи рух суден в даному районі, морські прикордонники зафіксували факт різкої та нелогічної зміни курсу ще одним судном під українським прапором. Суховантаж "Принцеса Ніколь" з румунських вод так само прямував до острова Зміїний.

Майже одразу, як обидва цивільних судна підійшли до військових кораблів РФ, на них було відключено АІС, вони припинили виходити на зв'язок.

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А вже зранку в неділю системи автоматичної ідентифікації суден показали їх перебування у 18 милях від окупованого Криму.

Дослівно: "Таким чином, російські військові кораблі, в черговий раз зухвало порушуючи норми міжнародного морського права, під прикриттям самопроголошеної контртерористичної операції здійснили піратське захоплення двох суден під Українським прапором із майже 50 мирними членами екіпажів".

Що передувало: Напередодні та сама група кораблів ВМС РФ захопила ПРС "Сапфір", який вирушив до острова Зміїний з гуманітарною місією.