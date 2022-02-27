Русские захватили еще два гражданских украинских судна

Российские военные захватили два украинских судна с мирными экипажами.

Источник: Государственная пограничная служба

Дословно: "Вчера, объявив "контртеррористическую операцию" в северо-западной части Черного моря, корабли ВМС РФ захватили в плен еще два гражданских украинских судна".

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Детали: Танкер "Афина", находясь в территориальном море Румынии, в 22 милях от острова Змеиный, получил по открытому каналу связи и безопасности судоходства команду подойти к военному кораблю РФ для проведения досмотра. Об этом судовладелец танкера "Афина" немедленно сообщил все компетентные органы в Украине.

Между тем, отслеживая движение судов в данном районе, морские пограничники зафиксировали факт резкой и нелогичной смены курса еще одним судном под украинским флагом. Сухогруз "Принцесса Николь" из румынских вод также направлялся к острову Змеиный.

Почти сразу, как оба гражданских судна подошли к военным кораблям РФ, на них отключили АИС, они прекратили выходить на связь.

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А утром в воскресенье системы автоматической идентификации судов показали их пребывание в 18 милях от оккупированного Крыма.

Дословно: "Таким образом, российские военные корабли, в очередной раз дерзко нарушая нормы международного морского права, под прикрытием самопровозглашенной контртеррористической операции совершили пиратский захват двух судов под украинским флагом с почти 50 мирными членами экипажей".

Что предшествовало: Накануне та же группа кораблей ВМС РФ захватила ПРС "Сапфир", отправившегося на остров Змеиный с гуманитарной миссией.