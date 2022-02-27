Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Русские захватили еще два гражданских украинских судна

Катерина ТищенкоВоскресенье, 27 февраля 2022, 14:07
графика ГПСУ

Российские военные захватили два украинских судна с мирными экипажами.

Источник: Государственная пограничная служба

Дословно: "Вчера, объявив "контртеррористическую операцию" в северо-западной части Черного моря, корабли ВМС РФ захватили в плен еще два гражданских украинских судна".

Детали: Танкер "Афина", находясь в территориальном море Румынии, в 22 милях от острова Змеиный, получил по открытому каналу связи и безопасности судоходства команду подойти к военному кораблю РФ для проведения досмотра. Об этом судовладелец танкера "Афина" немедленно сообщил все компетентные органы в Украине.

Между тем, отслеживая движение судов в данном районе, морские пограничники зафиксировали факт резкой и нелогичной смены курса еще одним судном под украинским флагом. Сухогруз "Принцесса Николь" из румынских вод также направлялся к острову Змеиный.

Почти сразу, как оба гражданских судна подошли к военным кораблям РФ, на них отключили АИС, они прекратили выходить на связь.

А утром в воскресенье системы автоматической идентификации судов показали их пребывание в 18 милях от оккупированного Крыма.

Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал "УП. Стрічка"

Дословно: "Таким образом, российские военные корабли, в очередной раз дерзко нарушая нормы международного морского права, под прикрытием самопровозглашенной контртеррористической операции совершили пиратский захват двух судов под украинским флагом с почти 50 мирными членами экипажей".

Что предшествовало: Накануне та же группа кораблей ВМС РФ захватила ПРС "Сапфир", отправившегося на остров Змеиный с гуманитарной миссией.

Темы: Росcиявойнакорабли
powered by lun.ua
Главное сегодня

На всех пунктах пропуска на западной границе исчезли очереди – ГПСУ

ВСУ и ГНСУ вышли к границе в Сумской области

фотоЗащитники уничтожили вражескую колонну в Сумской области

Польша считает реальным предоставление Украине статуса кандидата в ЕС в ближайшие дни

Комитет Рады поддержал законопроект о национализации российского имущества

ВСУ сбили над Ирпенем вражеский самолет – Залужный

Все новости...
Росcия
Правительство Италии одобрило немедленное выделение 110 млн евро Украине
РФ заявляет, что Украина согласилась на переговоры на границе с Беларусью. Источники подтверждают
За 4 дня войны более 20 киевлян погибли, свыше 100 ранены
Последние новости
12:52
"Непригодны для инвестиций": Лондон останавливает торги российских компаний, их исключают из индексов
12:50
12:46
аудиоВМФ РФ занимается пиратством и терроризмом: российских моряков посылают по уже известному маршруту
12:45
Лавров заявил, что Зеленский якобы дает свою охрану "нацистам на их факельных шествиях"
12:22
Зеленский: Мы ничего не отдали, а Путин и в бункере не скроется от Бога
12:13
Лукашенко намекает, что войска Беларуси не пойдут в Украину
12:02
На всех пунктах пропуска на западной границе исчезли очереди – ГПСУ
12:02
Переговоры: россияне придумали три части требований
11:55
Дерипаска: Железный занавес уже опустился. Кризис будет в три раза хуже, чем в 1998 году
11:44
Российский десант на подходе к Одессе – источники 
Все новости...