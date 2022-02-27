Прем'єр Ізраїлю зателефонував Путіну, щоб зупинити війну

Ізраїльський прем'єр Нафталі Беннет зателефонував президентові Росії Володимиру Путіну та запропонував посередництво з метою призупинення військових дій.

Джерело: РИА Новости

Деталі: У Кремлі повідомили, що Путін заявив Беннету, що Росія готова до переговорів у Гомелі (Білорусь – ред.), а Київ нібито, "проявляючи непослідовність, досі не скористався можливістю".

Що було раніше: Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що російська делегація приїхала до білоруського Гомелю. Стверджував, що для переговорів із Україною.

Водночас президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до переговорів із Росією у будь-якій країні, з території якої в Україну не летять ракети, але не в Білорусі.