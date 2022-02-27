Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Прем'єр Ізраїлю зателефонував Путіну, щоб зупинити війну

Ірина БалачукНеділя, 27 лютого 2022, 13:10
Прем'єр Ізраїлю зателефонував Путіну, щоб зупинити війну
Прем'єр Ізраїлю Нафталі Беннет. Фото AFP via Getty Images

Ізраїльський прем'єр Нафталі Беннет зателефонував президентові Росії Володимиру Путіну та запропонував посередництво з метою призупинення військових дій.

Джерело: РИА Новости

Деталі: У Кремлі повідомили, що Путін заявив Беннету, що Росія готова до переговорів у Гомелі (Білорусь – ред.), а Київ нібито, "проявляючи непослідовність, досі не скористався можливістю".

Реклама:

Що було раніше: Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що російська делегація приїхала до білоруського Гомелю. Стверджував, що для переговорів із Україною.

Водночас президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до переговорів із Росією у будь-якій країні, з території якої в Україну не летять ракети, але не в Білорусі.

Теми: РосіяІзраїльвійнаУкраїна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

Усі новини...
Росія
Президент Чехії: Перемогу Росії не можна допустити, підтримка України критично важлива
У центрі Москви запалали склади з майном російської залізниці
Росіян і білорусів допустили до міжнародних турнірів з бадмінтону
Останні новини
07:51
На Одещині збитий дрон впав на приватний будинок і вибухнув. Загинув чоловік
07:37
За добу на фронті відбулось 89 бойових зіткнень, окупанти наступають на шести напрямках − Генштаб
07:10
На півдні Сектора Гази загинув французький дипломат – МЗС Франції
06:58
Цієї ночі Повітряні сили збили 20 дронів та ракету Х-59
05:59
У Міноборони РФ кажуть, що цієї ночі збили 33 безпілотники
05:44
У Середземному морі через аварію на кораблі потонули понад 60 мігрантів
04:52
ISW повідомляє про незначне просування російських військ на трьох напрямках
03:57
На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло
03:04
У частині областей цієї ночі була оголошена ракетна небезпека – Повітряні сили
02:52
У Кувейті оголосили про призначення нового еміра
Усі новини...
Реклама: