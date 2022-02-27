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Премьер Израиля позвонил Путину, чтобы остановить войну

Ирина БалачукВоскресенье, 27 февраля 2022, 13:10
Премьер Израиля позвонил Путину, чтобы остановить войну
Премьер Израиля Нафтали Беннет. Фото AFP via Getty Images

Израильский премьер Нафтали Беннет позвонил президенту России Владимиру Путину и предложил посредничество в целях приостановки военных действий.

Источник: РИА Новости

Детали: В Кремле сообщили, что Путин заявил Беннету, что Россия готова к переговорам в Гомеле (Белорусь – ред.), а Киев якобы "проявляя непоследовательность, до сих пор не воспользовался возможностью".

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Что было раньше: Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российская делегация приехала в беларусский Гомель. Утврерждал, что для переговоров с Украиной.

В то же время президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к переговорам с Россией в любой стране, с территории которой на Украину не летят ракеты, но не в Беларуси.

Темы: РосcияИзраильвойнаУкраина
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