Премьер Израиля позвонил Путину, чтобы остановить войну

Израильский премьер Нафтали Беннет позвонил президенту России Владимиру Путину и предложил посредничество в целях приостановки военных действий.

Источник: РИА Новости

Детали: В Кремле сообщили, что Путин заявил Беннету, что Россия готова к переговорам в Гомеле (Белорусь – ред.), а Киев якобы "проявляя непоследовательность, до сих пор не воспользовался возможностью".

Что было раньше: Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российская делегация приехала в беларусский Гомель. Утврерждал, что для переговоров с Украиной.

В то же время президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к переговорам с Россией в любой стране, с территории которой на Украину не летят ракеты, но не в Беларуси.