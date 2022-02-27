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По Беларуси протестуют против нападения России на Украину, есть задержанные

Евгений КизиловВоскресенье, 27 февраля 2022, 13:52

Первые задержания прошли на избирательных участках на референдуме в Беларуси. Люди собираются большими группами и протестуют против вторжения России в Украину, к которому присоединился Александр Лукашенко.

Источник: белорусская редакция "Радио Свободы", "Zerkalo"

Детали: По информации РС, такое происходит "в нескольких городах страны", в том числе в Минске.

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Белорусы скандируют "Нет войне".

Из Минска, Гродно и Жодино сообщают о задержании нескольких человек. В частности, мужчины за флаг Украины.

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Предыстория: 26 февраля лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская призвала белорусов выходить на акции протеста против войны с Украиной.

Темы: БеларусьвойнаУкраинаакции
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