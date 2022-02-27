Зеленський з Резніковим: столицю не здамо, Україна вже перемагає
Неділя, 27 лютого 2022, 17:47
Президент Володимир Зеленський оприлюднив світлину з міністром оборони Олексієм Резніковим, запевнивши, що Київ не здадуть і перемога буде за Україною.
Джерело: facebook-сторінка Міністерства оборони України
Дослівно: "85 годин оборони.
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Залякувати українців – марно.
Зламати наших захисників і захисниць – не вийде.
Змусити нас здати столицю – тим більше.
ВІДЕО ДНЯ
Надзвичайно важкі години. Але вони минуть.
Післязавтра – вже весна.
Україна - переможе. Вже перемагає!
Ворог, який прийшов на нашу землю – піде у відомому напрямку.
Тому ми радимо окупантам йти додому. Поки не пізно.
Тримаймо стрій!"