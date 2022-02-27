Зеленський з Резніковим: столицю не здамо, Україна вже перемагає

Президент Володимир Зеленський оприлюднив світлину з міністром оборони Олексієм Резніковим, запевнивши, що Київ не здадуть і перемога буде за Україною.

Джерело: facebook-сторінка Міністерства оборони України

Дослівно: "85 годин оборони.

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Залякувати українців – марно.

Зламати наших захисників і захисниць – не вийде.

Змусити нас здати столицю – тим більше.

ВІДЕО ДНЯ

Надзвичайно важкі години. Але вони минуть.

Післязавтра – вже весна.

Україна - переможе. Вже перемагає!

Ворог, який прийшов на нашу землю – піде у відомому напрямку.

Тому ми радимо окупантам йти додому. Поки не пізно.

Тримаймо стрій!"