Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленський з Резніковим: столицю не здамо, Україна вже перемагає

Денис КарловськийНеділя, 27 лютого 2022, 18:47

Президент Володимир Зеленський оприлюднив світлину з міністром оборони Олексієм Резніковим, запевнивши, що Київ не здадуть і перемога буде за Україною.

Джерело: facebook-сторінка Міністерства оборони України

Дослівно: "85 годин оборони.

Залякувати українців – марно.

Зламати наших захисників і захисниць – не вийде.

Змусити нас здати столицю – тим більше.

Надзвичайно важкі години. Але вони минуть.

Читайте нас у Telegram. Підписуйтесь на наш канал "УП. Стрічка"

Післязавтра – вже весна.

Україна - переможе. Вже перемагає!

Ворог, який прийшов на нашу землю – піде у відомому напрямку. 

Тому ми радимо окупантам йти додому. Поки не пізно.

Тримаймо стрій!"

Міністр Резніков (ліворуч) із президентом Зеленським (праворуч)
Міністр Резніков (ліворуч) із президентом Зеленським (праворуч)
Фото: міноборони україни

Теми: ЗеленськийРезніковРосіявійна
powered by lun.ua
Головне сьогодні

93% українців підтримують Зеленського

фотоПід час обстрілів у центрі Харкова пошкоджено Свято-Успенський собор

фотоНа обкладинці TIME з'явився український прапор і цитата Зеленського

Війна РФ проти України: трибунал у Гаазі розпочав розслідування

Окупанти хочуть створити у Маріуполі гуманітарну катастрофу – ОДА

Німеччина конфіскувала 156-метрову суперяхту друга Путіна Усманова – Forbes 

Усі новини...
Зеленський
Зеленський про переговори: Не дуже вірю в результат, але хай спробують
Зеленський обіцяє військовим зарплату в 100 тисяч
Зеленський попросив Швейцарію організувати переговори в Женеві для припинення вогню
Останні новини
23:14
У Білорусі йде "рейкова війна" проти війни з Україною
23:09
відеоУ Росії продовжують затримувати учасників "антивоєнних" мітингів: за добу 724 людини
23:06
У США з’явилася оперативна група для полювання на активи російських олігархів
22:55
Арахамія: Переговори відбудуться не в Біловезькій пущі
22:50
Коли перебої на лінії 102: столична поліція дала додаткові контакти
22:49
Макрон виступив з промовою щодо війни РФ проти України
22:32
Росії може загрожувати дефолт – JPMorgan
22:23
відеоЄвреї, які пережили Голокост, проклинають Путіна з бомбосховища Києва й вимагають миру
22:13
ВІДЕОУ Києві 3 березня дозволять рух на двох мостах – Кличко
22:08
Жодних полонених російських артилеристів більше не буде – ССО
Усі новини...