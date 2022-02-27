Зеленский с Резниковым обнародовал фото: столицу не сдадут, Украина побеждает
Воскресенье, 27 февраля 2022, 18:47
Президент Владимир Зеленский опубликовал фото с министром обороны Алексеем Резниковым, заверив, что Киев не сдадут и победа будет за Украиной.
Источник: facebook-страница Министерства обороны Украины
Дословно: "85 часов обороны.
Стращать украинцев – бесполезно.
Сломать наших защитников и защитниц – не получится.
Заставить нас сдать столицу – тем более.
Неимоверно тяжелые часы. Но они пройдут.
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Послезавтра – уже весна.
Украина – победит. Уже побеждает!
Враг, пришедший на нашу землю, пойдет в известном направлении.
Поэтому мы рекомендуем оккупантам идти домой. Пока не поздно.
Держим строй!"