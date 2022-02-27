Зеленский с Резниковым обнародовал фото: столицу не сдадут, Украина побеждает

Президент Владимир Зеленский опубликовал фото с министром обороны Алексеем Резниковым, заверив, что Киев не сдадут и победа будет за Украиной.

Источник: facebook-страница Министерства обороны Украины

Дословно: "85 часов обороны.

Стращать украинцев – бесполезно.

Сломать наших защитников и защитниц – не получится.

Заставить нас сдать столицу – тем более.

Неимоверно тяжелые часы. Но они пройдут.

Послезавтра – уже весна.

Украина – победит. Уже побеждает!

Враг, пришедший на нашу землю, пойдет в известном направлении.

Поэтому мы рекомендуем оккупантам идти домой. Пока не поздно.

Держим строй!"