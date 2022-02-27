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Тривалість комендантської години в Києві скоротять з понеділка

Неділя, 27 лютого 2022, 20:57
Тривалість комендантської години в Києві скоротять з понеділка

З понеділка коменданська година у Києві триватиме з 22:00 до 7:00.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко у Telegram.

Дослівно: "Завтра з 8 години ранку закінчиться посилена комендантська година. Але вона не скасовується зовсім. І з завтрашнього дня буде тривати, як було визначено раніше — з 22.00 до 7.00".

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Деталі: Під час коменданської години рух власним транспортом, окрім того, що має спецперепустки, заборонено. І ті люди, які перебувають у цей час на вулиці, вважаються членами диверсійних груп, оскільки місто живе в умовах воєнного стану.

Цитата Кличка: "Не наражайтеся на небезпеку. Прошу всіх дотримуватися правил. Бо в столиці продовжують знешкоджувати диверсійні групи. В деяких районах відбуваються перестрілки.  І навіть в дозволені години виходьте в місто виключно за нагальної необхідності. В магазин, аптеку. Підтримуйте літніх і одиноких людей, яким необхідна сьогодні допомога".

Що було раніше: У Києві триває комендантська година, яка почалася о 17:00 суботи 26 лютого й завершиться о 8:00 понеділка 28 лютого.

ВІДЕО ДНЯ

Раніше оголошувалося, що комендантська година діятиме з 17:00 до 8:00 ранку

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