Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Тривалість комендантської години в Києві скоротять з понеділка

Неділя, 27 лютого 2022, 21:57

З понеділка коменданська година у Києві триватиме з 22:00 до 7:00.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко у Telegram.

Дослівно: "Завтра з 8 години ранку закінчиться посилена комендантська година. Але вона не скасовується зовсім. І з завтрашнього дня буде тривати, як було визначено раніше — з 22.00 до 7.00".

Деталі: Під час коменданської години рух власним транспортом, окрім того, що має спецперепустки, заборонено. І ті люди, які перебувають у цей час на вулиці, вважаються членами диверсійних груп, оскільки місто живе в умовах воєнного стану.

Цитата Кличка: "Не наражайтеся на небезпеку. Прошу всіх дотримуватися правил. Бо в столиці продовжують знешкоджувати диверсійні групи. В деяких районах відбуваються перестрілки.  І навіть в дозволені години виходьте в місто виключно за нагальної необхідності. В магазин, аптеку. Підтримуйте літніх і одиноких людей, яким необхідна сьогодні допомога".

Що було раніше: У Києві триває комендантська година, яка почалася о 17:00 суботи 26 лютого й завершиться о 8:00 понеділка 28 лютого.

Раніше оголошувалося, що комендантська година діятиме з 17:00 до 8:00 ранку

Читайте нас у Telegram. Підписуйтесь на наш канал "УП. Стрічка"

powered by lun.ua
Головне сьогодні

фото Захисники знищили ворожу колону на Сумщині

Польща вважає реальним надання Україні статусу кандидата в ЄС у найближчі дні

Комітет Ради підтримав законопроєкт про націоналізацію російського майна

ЗСУ збили над Ірпенем ворожий літак – Залужний

фото, відеоВорожі війська обстріляли нафтобазу в Чернігові, горить резервуар з дизпаливом

Німеччина схвалила поставку Україні 2700 зенітних ракет "Стріла"

Усі новини...
Останні новини
12:22
Зеленський: Ми нічого не віддали, Путін і в бункері не сховається від Бога
12:16
Власники "Альфа-банку" Фрідман та Авен передадуть свої частки погодженим НБУ українцям
12:13
Лукашенко натякає, що війська Білорусі не підуть в Україну
12:02
На усіх пунктах пропуску на західному кордоні зникли черги - ДПСУ
12:02
Перемовини: росіяни вигадали три частини вимог
11:55
Дерипаска: Залізна завіса вже опустилася. Криза буде втричі гірша, ніж у 1998 році
11:44
Російський десант на підході до Одеси – джерела
11:43
Над Волновахою збили російський винищувач, який бомбив місто
11:35
Українці, у яких РФ забрала можливість працювати, отримають по 6500 гривень без жодних умов
11:32
ЗСУ та ДПСУ вийшли на лінію держкордону на Сумщині
Усі новини...