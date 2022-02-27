Продолжительность комендантского часа в Киеве сократят с понедельника

С понедельника коменданский час в Киеве будет длиться с 22:00 до 7:00.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.

Дословно: "Завтра в 8 часов утра закончится усиленный комендантский час. Но он не отменяется совсем. И с завтрашнего дня будет продолжаться, как было определено ранее — с 22.00 до 7.00".

Детали: Во время коменданского часа движение собственным транспортом, кроме спецпропуска, запрещено. И те люди, которые находятся в это время на улице, считаются членами диверсионных групп, поскольку город живет в условиях военного положения.

Цитата Кличко: "Не подвергайтесь опасности. Прошу всех соблюдать правила. Потому что в столице продолжают обезвреживать диверсионные группы. В некоторых районах происходят перестрелки. И даже в разрешенные часы выходите в город исключительно по необходимости. В магазин, аптеку. Поддерживайте пожилых и одиноких людей, которым необходима сегодня помощь".

Что было раньше: В Киеве длится комендантский час, который начался в 17:00 субботы 26 февраля и завершится в 8:00 понедельника 28 февраля.

Ранее объявлялось, что комендантский час будет действовать с 17:00 до 8:00 утра