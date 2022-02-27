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Оккупанты заняли все админздания Бердянска – и.о. мера

Валентина Романенко, Роман КравецВоскресенье, 27 февраля 2022, 23:33

Исполняющий обязанности мэра Бердянска Александр Свидло заявил, что российские оккупанты заняли все административные здания города.

Источник: видеообращение Свидла, "Громадське"

Прямая речь: "В Дом исполкома зашли военные, представившиеся русскими солдатами и проинформировавшие, что все административные здания нашего города под их контролем и они берут под контроль здание исполкома.

Нам было предложено продолжить свою работу, но под контролем вооруженных людей. Считаю такое предложение неприемлемым".

Детали: По словам и.о мэра, городские власти покинули здание исполкома и сейчас продолжают свою работу удаленно.

Журналистка из Бердянска в комментарии "Громадському" рассказала, что российские военные вошли в город 27 февраля с двух сторон.

По ее словам, люди в городе чувствуют себя беззащитными. Оккупанты также отключили телевидение в городе.

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По данным "Громадського" местные власти в последние дни не делали официальных заявлений.

Кроме того, журналисты получили информацию, что оккупанты заняли здание местного телеканала "ТВ Бердянск", принадлежащего влиятельному бизнесмену города Александру Пономареву.

Напомним: Представитель ОПЗЖ Александр Свидло был избран секретарем горсовета Бердянска, он исполняет обязанности руководителя города со времени отставки Баранова.

Что предшествовало: 27 февраля в Бердянск вошла российская военная техника.

Темы: войнаБердянск
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