В РФ заблокировали сайт о пленных и убитых в Украине российских военных

В России заблокирован созданный МВД Украины сайт "Ищи своих" (200rf.com) с данными о пленных и убитых в Украине военных из РФ.

Источник: "Эхо Москвы"

Детали: Это сделано на основании решения Генпрокуратуры. Роскомнадзор внёс ресурс в реестр запрещённых сайтов.

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Как отмечается на сайте, он создан представителями МВД Украины.

"На нем вы найдете информацию о пленных и убитых российских солдатах в Украине, с момента начала оккупации. Здесь мы будем оперативно размещать фото и видео, которые мы получаем с поля боя", - говорится на сайте.

В то же время, телеграм-канал "Ищи своих" продолжает работать. Здесь также выкладывают фото и видео убитых и взятых в плен российских военных, а также известную информацию о них.

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Что предшествовало: МВД Украины запустило сайт 200rf.com, на котором публикует фото и документы погибших и пленных оккупантов, чтобы их родственники могли их найти.

Также в Министерстве обороны Украины открыли "горячую" телефонную линию для матерей, отцов, жен, бабушек и дедушек российских оккупантов, которые пришли в Украину с оружием, но были взяты в плен, или убиты.