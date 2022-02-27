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Третій депутат Держдуми засудив війну проти України

Катерина ТищенкоНеділя, 27 лютого 2022, 23:06
Третій депутат Держдуми засудив війну проти України
В'ячеслав Мархаєв/Facebook

Член КПРФ та депутат Держдуми від Республіки Бурятія В'ячеслав Мархаєв засудив військовий напад Росії на Україну.

Джерело: В'ячеслав Мархаєв у Facebook

Деталі: Депутат схвалює визнання незалежності так званих "ДНР" і "ЛНР", проте констатує, що Росія таким чином виправдала початок війни проти України.

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Дослівно: "На мій великий жаль, вся кампанія з визнання ДНР та ЛНР мала зовсім інший задум і план, який спочатку приховувався, і в результаті – ми опинилися у стані повномасштабного протистояння та війни між двома державами".

"Я засуджую невиправдану стратегію Заходу, їхню політику подвійних стандартів, просування власних інтересів за допомогою зміни законної влади в неугодних їм країнах, захоплення нових територій під неправдивими гаслами захисту демократії. Засуджую і керівництво Росії, яке почало використовувати ті самі методи подвійних стандартів. Під егідою визнання ДНР і ЛНР ми приховали плани розв'язання повномасштабної війни з нашим найближчим сусідом".

Що передувало: Раніше вторгнення Росії в Україну засудили двоє інших депутатів парламенту від КПРФ — Михайло Матвєєв та Олег Смолін.

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Теми: Росіявійна
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