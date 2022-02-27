Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Третий депутат Госдумы осудил войну против Украины

Катерина ТищенкоВоскресенье, 27 февраля 2022, 23:06
Третий депутат Госдумы осудил войну против Украины
Вячеслав Мархаев/Facebook

Член КПРФ и депутат Госдумы от Республики Бурятия Вячеслав Мархаев осудил военное нападение России на Украину.

Источник: Вячеслав Мархаев в Facebook

Детали: Депутат одобряет признание независимости так называемых "ДНР" и "ЛНР", однако констатирует, что Россия таким образом оправдала начало войны против Украины.

Реклама:

Дословно: "К моему большому сожалению, вся кампания по признанию ДНР и ЛНР имела совсем иной замысел и план, который изначально скрывался, и в результате – мы оказались в состоянии полномасштабного противостояния и войны между двумя государствами".

"Я осуждаю неоправданную стратегию Запада, их политику двойных стандартов, продвижения собственных интересов с помощью смены законной власти в неугодных им странах, захвата новых территорий под ложными лозунгами защиты демократии. Осуждаю и руководство России, которое начало использовать те же методы двойных стандартов. Под эгидой признания ДНР и ЛНР мы скрыли планы развязывания полномасштабной войны с нашим самым близким соседом".

Что предшествовало: Ранее вторжение России в Украину осудили двое других депутатов парламента от КПРФ — Михаил Матвеев и Олег Смолин.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Росcиявойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
Росcия
Губернатор заявил о "неопознанном объекте" над российским Псковом
Задержанный в Швеции шпион помогал с экспортом подсанкционных товаров в РФ
Послов РФ и Беларуси снова пригласят на вручение Нобелевской премии в Стокгольме
Последние новости
04:34
Данилов: 20 процентов флота РФ уже нет
04:06
После уничтожения БДК "Новочеркасск" оккупанты усилили проверки в Феодосии – сопротивление
03:04
Над Ростовской областью России ПВО сбила беспилотник – губернатор
02:56
Армия США заявляет о сбитии беспилотников и ракет, выпущенных хуситами
02:20
ОбновленоРоссияне запускали ударные БПЛА с юга
01:54
Иран ускорил производство обогащенного урана – СМИ
00:58
FT: Евросоюз планирует предоставить Украине €20 млрд в обход Орбану
00:30
Полиции Вены пришлось оправдываться за правоохранителя с "Z" на шлеме
00:06
ОбновленоВ Одессе были слышны звуки взрывов – СМИ
23:44
В Харьковской ОВА опровергли заявления об оккупации Синьковки
Все новости...
Реклама: