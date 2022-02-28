Третий депутат Госдумы осудил войну против Украины

Член КПРФ и депутат Госдумы от Республики Бурятия Вячеслав Мархаев осудил военное нападение России на Украину.

Источник: Вячеслав Мархаев в Facebook

Детали: Депутат одобряет признание независимости так называемых "ДНР" и "ЛНР", однако констатирует, что Россия таким образом оправдала начало войны против Украины.

Дословно: "К моему большому сожалению, вся кампания по признанию ДНР и ЛНР имела совсем иной замысел и план, который изначально скрывался, и в результате – мы оказались в состоянии полномасштабного противостояния и войны между двумя государствами".

"Я осуждаю неоправданную стратегию Запада, их политику двойных стандартов, продвижения собственных интересов с помощью смены законной власти в неугодных им странах, захвата новых территорий под ложными лозунгами защиты демократии. Осуждаю и руководство России, которое начало использовать те же методы двойных стандартов. Под эгидой признания ДНР и ЛНР мы скрыли планы развязывания полномасштабной войны с нашим самым близким соседом".

Что предшествовало: Ранее вторжение России в Украину осудили двое других депутатов парламента от КПРФ — Михаил Матвеев и Олег Смолин.