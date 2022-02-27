Гроші для української армії тепер можна переказати в Дії

Переказати гроші для української армії вже можна в застосунку "Дія" – усі пожертви підуть у фонд допомоги армії "Повернись живим".

Джерело: Telegram Дія

Деталі: Підтримати армію фінансово можна за кілька кліків.

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Як переказати гроші:

1. Зайти в застосунок Дія;

2️ Натиснути Документи й перейти в "Допомогти армії";

ВІДЕО ДНЯ

3️ Вказати суму, яку хочете переказати та сплатити.

Послуга доступна для користувачів IOS та Android.