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Гроші для української армії тепер можна переказати в Дії

Олена РощінаПонеділок, 28 лютого 2022, 00:11

Переказати гроші для української армії вже можна в застосунку "Дія" – усі пожертви підуть у фонд допомоги армії "Повернись живим".

Джерело: Telegram Дія

Деталі: Підтримати армію фінансово можна за кілька кліків.

Як переказати гроші:

1. Зайти в застосунок Дія;

2️ Натиснути Документи й перейти в "Допомогти армії";

3️ Вказати суму, яку хочете переказати та сплатити.

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Теми: арміягрошіДіяволонтери
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