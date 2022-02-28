Гроші для української армії тепер можна переказати в Дії
Понеділок, 28 лютого 2022, 00:11
Переказати гроші для української армії вже можна в застосунку "Дія" – усі пожертви підуть у фонд допомоги армії "Повернись живим".
Джерело: Telegram Дія
Деталі: Підтримати армію фінансово можна за кілька кліків.
Як переказати гроші:
1. Зайти в застосунок Дія;
2️ Натиснути Документи й перейти в "Допомогти армії";
3️ Вказати суму, яку хочете переказати та сплатити.
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