Деньги для украинской армии теперь можно перевести в Дие
Понедельник, 28 февраля 2022, 00:11
Перевести деньги для украинской армии уже можно в приложении "Дія" – все пожертвования пойдут в фонд помощи армии "Вернись живым".
Источник: Telegram Дія
Детали: Поддержать армию финансово можно в несколько кликов.
Как перевести деньги:
1. Зайти в приложение Дія;
2️ Нажать Документы и перейти в "Помочь армии";
3️ Указать сумму, которую хотите перевести и оплатить.
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