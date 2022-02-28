Деньги для украинской армии теперь можно перевести в Дие

Перевести деньги для украинской армии уже можно в приложении "Дія" – все пожертвования пойдут в фонд помощи армии "Вернись живым".

Источник: Telegram Дія

Детали: Поддержать армию финансово можно в несколько кликов.

Как перевести деньги:

1. Зайти в приложение Дія;

2️ Нажать Документы и перейти в "Помочь армии";

3️ Указать сумму, которую хотите перевести и оплатить.

Услуга доступна пользователям IOS и Android.