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Деньги для украинской армии теперь можно перевести в Дие

Елена РощинаВоскресенье, 27 февраля 2022, 23:11

Перевести деньги для украинской армии уже можно в приложении "Дія" – все пожертвования пойдут в фонд помощи армии "Вернись живым".

Источник: Telegram Дія

Детали: Поддержать армию финансово можно в несколько кликов.

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Как перевести деньги:

1. Зайти в приложение Дія;

2️ Нажать Документы и перейти в "Помочь армии";

ВИДЕО ДНЯ

3️ Указать сумму, которую хотите перевести и оплатить.

Услуга доступна пользователям IOS и Android.

Темы: армияденьгиДіяволонтеры
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