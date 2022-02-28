О 8 ранку закінчується комендантська година, але не війна - киян закликають до відповідальності

Киян закликають до зібраності і відповідальності в умовах воєнного часу.

Джерело: українська актриса, громадська діячка Римма Зюбіна у Facebook

Пряма мова: "Завтра о 8 ранку 28 лютого закінчується комендантська година. Але не закінчується війна! Ми живемо за законами військового часу, правила якого виконувати обов'язково для всіх! Без дискусій.

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Наша зібраність - допомога нашим військовим для спільної перемоги. Уявіть собі, якщо всі ми одночасно о 8 ранку завтра рванемо в магазини купувати їжу. Ми з вами самі створимо величезні черги, в яких може виникнути тиснява, паніка, провокації і т.д. і т.п. Подобаються перспективи?

Але ж з ми так само можемо й уникнути цього хаосу! Тут вже включайте свою відповідальність і уважність. Стан у нас у всіх надто емоційний. Тому зайвих стресів зараз нікому не треба".

Деталі: Зюбіна нагадує важливі деталі нинішніх реалій воєнного стану:

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Відтепер обов'язково беріть із собою паспорт. Нагадайте про це батькам. Правоохоронці мають право зупиняти людей на вулицях - паспорт допоможе з'ясувати особистіть.

Документи є в "Дії", але телефон має здатність розряджатися в найнеочікуваніший момент. Тож варто ще й мати з собою power bank.

Важливо пильнувати за підозрілими особами, але не чинити самосуд.

Не потрібно піднімати іграшки, телефони чи будь-які предмети з землі- речі можуть бути замінованими.

Позначки, мітки на дорогах, як і снайперів на дахах - виглядаємо дорогою в магазин і додому – доводимо до відома правоохоронців.

Пряма мова: "Без зайвої потреби не шастайте! Бережіть себе і рідних! Нам усім потрібні сили на Перемогу та відновлення зруйнованого".

Що передувало: Задля більш ефективної оборони столиці та безпеки її мешканців від 17:00 26 лютого було запроваджено комендантську годину, яка діятиме до 08:00 28 лютого.

З 8 години ранку закінчиться посилена комендантська година. Але вона не скасовується зовсім. І від понеділка буде тривати, як було визначено раніше — з 22.00 до 7.00.