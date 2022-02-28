Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

В 8 утра заканчивается комендантский час, но не война – киевлян призывают к ответственности

Валентина РоманенкоПонедельник, 28 февраля 2022, 01:14

Киевлян призывают к собранности и ответственности в условиях военного времени.

Источник: украинская актриса, общественный деятель Римма Зюбина в Facebook

Прямая речь: "В 8 утра 28 февраля заканчивается комендантский час. Но не кончается война! Мы живем по законам военного времени, правила которого выполнять обязательно для всех! Без дискуссий.

Наша собранность – помощь нашим военным для общей победы. Представьте себе, если все мы одновременно в 8 утра завтра рванем в магазины покупать еду. Мы с вами сами создадим огромные очереди, в которых может возникнуть давка, паника, провокации и т.д. и т.п. Нравятся перспективы?

Но ведь мы так же можем избежать этого хаоса! Здесь уж включайте свою ответственность и внимательность. Состояние у нас у всех слишком эмоциональное. Поэтому лишние стрессы сейчас никому не нужны".

Детали: Зюбина напоминает важные детали нынешних реалий военного положения:

Теперь обязательно берите с собой паспорт. Напомните об этом родителям. Правоохранители имеют право останавливать людей на улицах – паспорт поможет выяснить личность.

Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал "УП. Стрічка"

Документы есть в "Дие", но телефон имеет способность разряжаться в самый неожиданный момент. Поэтому стоит еще иметь с собой power bank.

Важно следить за подозрительными лицами, но не производить самосуд.

Не нужно поднимать игрушки, телефоны или какие-либо предметы с земли – вещи могут быть заминированы.

Метки на дорогах, зданиях как и снайперов на крышах - высматриваем дорогой в магазин и домой - доводим до ведома правоохранителей.

Прямая речь: "Без лишней нужды не шастайте! Берегите себя и родных! Нам всем нужны силы на Победу и восстановление разрушенного".

Что предшествовало: Для более эффективной обороны столицы и безопасности ее жителей с 17:00 26 февраля был введен комендантский час, который будет действовать до 08:00 28 февраля.

С 8 часов утра закончится усиленный комендантский час. Но он не отменяется совсем. И с понедельника продлится, как было определено ранее — с 22.00 до 7.00.

Темы: войнаКиев
powered by lun.ua
Главное сегодня

На всех пунктах пропуска на западной границе исчезли очереди – ГПСУ

ВСУ и ГНСУ вышли к границе в Сумской области

фотоЗащитники уничтожили вражескую колонну в Сумской области

Польша считает реальным предоставление Украине статуса кандидата в ЕС в ближайшие дни

Комитет Рады поддержал законопроект о национализации российского имущества

ВСУ сбили над Ирпенем вражеский самолет – Залужный

Все новости...
война
Два вражеских снаряда попали в детсад и магазин в Чернигове: без жертв
Враг ночью продолжил прорываться в столицу, но не смог
Байден обсудит с союзниками ситуацию в Украине
Последние новости
12:58
Франция посоветовала своим гражданам выезжать из России
12:52
"Непригодны для инвестиций": Лондон останавливает торги российских компаний, их исключают из индексов
12:50
12:46
аудиоВМФ РФ занимается пиратством и терроризмом: российских моряков посылают по уже известному маршруту
12:45
Лавров заявил, что Зеленский якобы дает свою охрану "нацистам на их факельных шествиях"
12:22
Зеленский: Мы ничего не отдали, а Путин и в бункере не скроется от Бога
12:13
Лукашенко намекает, что войска Беларуси не пойдут в Украину
12:02
На всех пунктах пропуска на западной границе исчезли очереди – ГПСУ
12:02
Переговоры: россияне придумали три части требований
11:55
Дерипаска: Железный занавес уже опустился. Кризис будет в три раза хуже, чем в 1998 году
Все новости...