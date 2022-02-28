В 8 утра заканчивается комендантский час, но не война – киевлян призывают к ответственности

Киевлян призывают к собранности и ответственности в условиях военного времени.

Источник: украинская актриса, общественный деятель Римма Зюбина в Facebook

Прямая речь: "В 8 утра 28 февраля заканчивается комендантский час. Но не кончается война! Мы живем по законам военного времени, правила которого выполнять обязательно для всех! Без дискуссий.

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Наша собранность – помощь нашим военным для общей победы. Представьте себе, если все мы одновременно в 8 утра завтра рванем в магазины покупать еду. Мы с вами сами создадим огромные очереди, в которых может возникнуть давка, паника, провокации и т.д. и т.п. Нравятся перспективы?

Но ведь мы так же можем избежать этого хаоса! Здесь уж включайте свою ответственность и внимательность. Состояние у нас у всех слишком эмоциональное. Поэтому лишние стрессы сейчас никому не нужны".

Детали: Зюбина напоминает важные детали нынешних реалий военного положения:

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Теперь обязательно берите с собой паспорт. Напомните об этом родителям. Правоохранители имеют право останавливать людей на улицах – паспорт поможет выяснить личность.

Документы есть в "Дие", но телефон имеет способность разряжаться в самый неожиданный момент. Поэтому стоит еще иметь с собой power bank.

Важно следить за подозрительными лицами, но не производить самосуд.

Не нужно поднимать игрушки, телефоны или какие-либо предметы с земли – вещи могут быть заминированы.

Метки на дорогах, зданиях как и снайперов на крышах - высматриваем дорогой в магазин и домой - доводим до ведома правоохранителей.

Прямая речь: "Без лишней нужды не шастайте! Берегите себя и родных! Нам всем нужны силы на Победу и восстановление разрушенного".

Что предшествовало: Для более эффективной обороны столицы и безопасности ее жителей с 17:00 26 февраля был введен комендантский час, который будет действовать до 08:00 28 февраля.

С 8 часов утра закончится усиленный комендантский час. Но он не отменяется совсем. И с понедельника продлится, как было определено ранее — с 22.00 до 7.00.