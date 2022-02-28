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Чергова спроба окупанта захопити Ірпінь провалилася – генштаб

Ольга Глущенко Понеділок, 28 лютого 2022, 02:35
Пожежа у районі підірваного моста, фото Михайлини Скорик

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що російські загарбники продовжують повітряно-наземну наступальну операцію проти України. Чергова спроба окупанта захопити місто Ірпінь не принесла успіху.

Джерело: оперативна інформація станом на 00:00 генштабу ЗСУ

Дослівно: "Під час повітряно-наземної наступальної операції він (ворог – ред.) продовжив наносити вогневе ураження по військових та цивільних аеродромах, пунктах управління військами, об’єктам системи ППО, важливим критичним об’єктам інфраструктури, населеним пунктам та підрозділам в районах оборони".

Деталі: На Поліссі, в напрямку Києва ворог намагається відновити наступ шляхом наведення понтонної переправи через р. Ірпінь в районі Демидів.

Чергова спроба окупанта захопити місто Ірпінь не принесла успіху. Українськими силами оборони знищено нову техніку противника.

На всіх напрямках танкові та механізовані підрозділи ЗС України за підтримки артилерії утримують оборону визначених рубежів.

Угруповання Повітряних Сил ЗС України здійснює відбиття повітряних ударів противника.

Угруповання військ оборони м. Києва розгорнуло щільну та багаторівневу систему захисту столиці.

Ведеться систематична боротьба з малочисельними ДРГ чисельністю 3-15 осіб зі зброєю, у формі ЗС України, але в бронежилетах зразка РФ.

Що було раніше: Міський голова Ірпіня Олександр Маркушин записав відеозвернення, в якому розповів про обстановку в місті – атаку російських окупантів станом на 27 лютого вдалося відбити.

Теми: війнаКиївська область
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