Очередная попытка оккупанта захватить Ирпень провалилась – генштаб

Генеральный штаб ВСУ сообщает, что российские захватчики продолжают воздушно-наземную наступательную операцию против Украины. Очередная попытка оккупанта захватить город Ирпень не принесла успеха.

Источник: оперативная информация по состоянию на 00:00 генштаба ВСУ

Дословно: "Во время воздушно-наземной наступательной операции он (враг – ред.) продолжил наносить огненное поражение по военным и гражданским аэродромам, пунктам управления войсками, объектам системы ПВО, важным критическим объектам инфраструктуры, населенным пунктам и подразделениям в районах обороны".

Детали: На Полесье, в направлении Киева, враг пытается возобновить наступление путем наведения понтонной переправы через р. Ирпень в районе Демидов.

Очередная попытка оккупанта захватить город Ирпень не принесла успеха. Украинскими силами обороны уничтожена новая техника противника.

По всем направлениям танковые и механизированные подразделения ВС Украины при поддержке артиллерии удерживают оборону определенных рубежей.

Группировка Воздушных Сил ВС Украины осуществляет отражение воздушных ударов противника.

Группировка войск обороны г. Киева развернула плотную и многоуровневую систему защиты столицы.

Ведется систематическая борьба с малочисленными ДРГ численностью 3-15 человек с оружием, в форме ВС Украины, а на бронежилетах образца РФ.

Что было раньше: Мэр Ирпеня Александр Маркушин записал видеообращение, в котором рассказал об обстановке в городе – атаку российских оккупантов по состоянию на 27 февраля удалось отбить.