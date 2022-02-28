Резніков: У війні відбувся справжній злам, вона стала європейською

Міністр оборони Олексій Резніков звернувся до українців зі словами вдячності і гордості.

Джерело: Резніков у Facebook

Пряма мова: "Дорогі українці!

96 годин спротиву.

4 доби звитяги, мужності, самовідданості і віри.

Час захоплення співгромадянами, які тримають стрій поряд.

Болю за тими, хто віддав життя за Україну.

Люті на ворога, який вбиває наших жінок та дітей, руйнує мирні міста.

І впевненості у тому, що він буде покараний! Обов’язково покараний! Жорстко, невідворотньо.

Адже вчора відбувся справжній злам. Війна стала Європейською. Її нарешті так усвідомили.

Вже зараз пів Європи збирає, пакує, везе нам зброю і засоби бронезахисту. Коло держав, які надають реальну допомогу, значно збільшилося. Збільшилися її масштаби.

Європа вже надала тимчасовий прихисток десяткам тисяч тих, кого ми хочемо зберегти найбільше – нашій малечі та її мамам. Без усіляких формальностей. Як своїм.

Зараз на заході у нас насправді немає кордону. Але підтримка є і на півдні, і на Далекому Сході, і за Атлантикою.

Все це – заслуга наших захисників і захисниць, усього українського народу. Який відмовився коритися оскаженілому тирану. І який неодмінно переможе.

Україна переможе!

Слава Україні!"