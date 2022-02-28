Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Резников: В войне произошел настоящий перелом, она стала европейской

Евгений КизиловПонедельник, 28 февраля 2022, 05:57

Министр обороны Алексей Резников обратился к украинцам со словами благодарности и гордости.

Источник: Резников в Facebook

Прямая речь: "Дорогие украинцы!

96 часов сопротивления.

4 суток победы, мужества, самоотверженности и веры.

Время восторга согражданами, держащими строй рядом.

Боли за теми, кто отдал жизнь за Украину.

Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал "УП. Стрічка"

Ненависти к врагу, который убивает наших женщин и детей, разрушает мирные города.

И уверенности в том, что он будет наказан! Обязательно наказан! Жестко, неотвратимо.

Ведь вчера произошел настоящий перелом. Война стала Европейской. Ее наконец-то осознали.

Уже сейчас пол-Европы собирает, упаковывает, везет нам оружие и средства бронезащиты. Круг государств, оказывающих реальную помощь, значительно увеличился. Увеличились его масштабы.

Европа уже предоставила временное убежище десяткам тысяч тех, кого мы хотим сохранить больше всего – нашим малышам и их мамам. Без всяких формальностей. Как своим.

Сейчас на западе у нас нет границы. Но поддержка есть и на юге, и на Дальнем Востоке, и за Атлантикой.

Все это – заслуга наших защитников и защитниц всего украинского народа. Который отказался повиноваться взбешённому тирану. И который обязательно победит.

Украина победит!

Слава Украине!"

Темы: войнаРезников
powered by lun.ua
Главное сегодня

На всех пунктах пропуска на западной границе исчезли очереди – ГПСУ

ВСУ и ГНСУ вышли к границе в Сумской области

фотоЗащитники уничтожили вражескую колонну в Сумской области

Польша считает реальным предоставление Украине статуса кандидата в ЕС в ближайшие дни

Комитет Рады поддержал законопроект о национализации российского имущества

ВСУ сбили над Ирпенем вражеский самолет – Залужный

Все новости...
война
Тероборона – населению: Не бойтесь – они боятся вас больше
В Украине больше не будет звучать "Русское радио"
Два вражеских снаряда попали в детсад и магазин в Чернигове: без жертв
Последние новости
12:58
Франция посоветовала своим гражданам выезжать из России
12:52
"Непригодны для инвестиций": Лондон останавливает торги российских компаний, их исключают из индексов
12:50
12:46
аудиоВМФ РФ занимается пиратством и терроризмом: российских моряков посылают по уже известному маршруту
12:45
Лавров заявил, что Зеленский якобы дает свою охрану "нацистам на их факельных шествиях"
12:22
Зеленский: Мы ничего не отдали, а Путин и в бункере не скроется от Бога
12:13
Лукашенко намекает, что войска Беларуси не пойдут в Украину
12:02
На всех пунктах пропуска на западной границе исчезли очереди – ГПСУ
12:02
Переговоры: россияне придумали три части требований
11:55
Дерипаска: Железный занавес уже опустился. Кризис будет в три раза хуже, чем в 1998 году
Все новости...