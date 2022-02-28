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Резников: В войне произошел настоящий перелом, она стала европейской

Евгений КизиловПонедельник, 28 февраля 2022, 04:57

Министр обороны Алексей Резников обратился к украинцам со словами благодарности и гордости.

Источник: Резников в Facebook

Прямая речь: "Дорогие украинцы!

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96 часов сопротивления.

4 суток победы, мужества, самоотверженности и веры.

Время восторга согражданами, держащими строй рядом.

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Боли за теми, кто отдал жизнь за Украину.

Ненависти к врагу, который убивает наших женщин и детей, разрушает мирные города.

И уверенности в том, что он будет наказан! Обязательно наказан! Жестко, неотвратимо.

Ведь вчера произошел настоящий перелом. Война стала Европейской. Ее наконец-то осознали.

Уже сейчас пол-Европы собирает, упаковывает, везет нам оружие и средства бронезащиты. Круг государств, оказывающих реальную помощь, значительно увеличился. Увеличились его масштабы.

Европа уже предоставила временное убежище десяткам тысяч тех, кого мы хотим сохранить больше всего – нашим малышам и их мамам. Без всяких формальностей. Как своим.

Сейчас на западе у нас нет границы. Но поддержка есть и на юге, и на Дальнем Востоке, и за Атлантикой.

Все это – заслуга наших защитников и защитниц всего украинского народа. Который отказался повиноваться взбешённому тирану. И который обязательно победит.

Украина победит!

Слава Украине!"

Темы: войнаРезников
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